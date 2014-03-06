تبدیل سوزنهاي تراورس چوبي به بتني در راه آهن شمالشرق/ سرعت قطارها افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، امير حسين تاوپور در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره كل راه آهن شمالشرق افزود: پروژه تبديل سوزن هاي تراورس چوبي به سوزن هاي تراورس بتني، در راه آهن جمهوري اسلامي ايران و از ايستگاه هاي راه آهن شمالشرق كليد خورد و با انجام اين مهم بزودي شاهد افزايش سرعت سير و ايمني بيشتر از پيش قطارها خواهيم بود.

وی افزود: كار تعويض اين سوزن ها كه فعلاً به تعداد 179 دستگاه سوزن موجود است، در ايستگاه هاي اين اداره كل اجرايي شده و عمليات تعويض سوزن ها توسط چند اكيپ شركت تراورس از ايستگاه سرخدشت در دست اقدام است.

مدير كل راه آهن شمالشرق هزينه كل اين پروژه را رقمي بالغ بر 458 میلیارد و 550 میلیون ریال بیان کرد و افزود: اين مبلغ بدون در نظرگرفتن هزينه هاي جانبي از جمله هزينه هاي مسدودي خطوط و توقف قطارها و ... است.

تاوپور با بیان اینکه از منظري ديگر، اجراي این پروژه سبب افزايش ايمني سير قطارها و كاهش وقوع سوانح احتمالي خواهد شد تصريح كرد: باعنايت به اينكه يكي از اهداف شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران كاهش زمان سير قطارها جهت تامين رفاه حال بيشتر مسافران است و لازمه آن افزايش سرعت سير قطارهاست، با اجراي اين پروژه سرعت سير قطارها در ايستگاه هايي كه نياز به توقف نیست از 80 و 100 كيلومتر بر ساعت تا 160 كيلومتر بر ساعت قابل افزايش خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با عنايت به اينكه سوزنهاي جديد به علت وجود تراورس هاي بتني داراي وزن بيشتري هستند داراي ايستايي و مقاومت بيشتري در برابر نيروهاي وارده خواهند بود لذا اين امر سبب كاهش خرابي ها و سهولت در نگهداري و بالطبع آن كاهش هزينه هاي نگهداري خواهد شد.

مدير كل راه آهن شمالشرق در خاتمه از ديگر مزاياي اين سوزن ها را حذف اتصالي و جوشكاري پيوسته محل درزها و استفاده از عايق شيميايي بجاي اتصالي هاي علائم موجود بیان کرد.