روند آماده سازی تیم ملی در بازی های تدارکاتی آینده بهتر می شود

رحمان احمدی، دروازه بان تیم ملی ایران، پس از برتری 3 بر 2 تیم ملی ایران مقابل کویت به خبرنگار مهر، گفت: خود من و اکثر بازیکنان تیم ملی پیش از این در ورزشگاه انقلاب کرج بازی کرده بودیم و به همین دلیل شناخت خوبی از زمین بازی داشتند. این بازی برای بازیکنان هر دو تیم اهمیت زیادی داشت و کادر فنی تیم ایران در این دیدار از بازیکنان جوان زیادی استفاده کرد که مطمئن باشید حضور آنها در آینده به سود فوتبال ایران خواهد بود.

وی در همین خصوص افزود: مطمئن باشید روند آماده سازی تیم ملی در آینده بازی به بازی بهتر خواهد شد و در بازی های تدارکاتی آتی که داریم با استفاده از بازیکنان اصلی تیم می توانیم به هماهنگی لازم قبل از حضور در جام جهانی دست پیدا کنیم.