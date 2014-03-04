به گزارش خبرنگار مهر، حسین شهبازي دوشنبه‌شب در نشست بررسی مشکلات پروژه خيرين مسكن ساز بندر ريگ اظهار داشت: تمام تلاش انجمن خيرين مسكن ساز بر اين است كه مسكن ها بهترين كيفيت با كمترين قيمت را داشته باشند.

مدیرعامل انجمن خيرين مسكن ساز استان بوشهر ادامه داد: انجمن خيرين مسكن ساز در همه شهرستان هاي استان به جز جم و دير پروژه در دست ساخت دارد.

شهبازی بیان داشت: در بعضي شهرستان ها كمك هاي مردمي به حدي بوده كه در هر واحد حدود هشت ميليون و 300 هزار تومان، از آورده هاي متقاضي واحد كم کرده است.

وی ادامه داد: اين انجمن سه منبع مالي كمك خيرين، تسهيلات بانكي و آورده متقاضي دارد.

پروژه ريگ از بهترين پروژه ها در سطح استان بوشهر است

شهبازی اضافه کرد: در شهرهاي مختلف متناسب با كارهاي انجام شده از متقاضيان، آورده دريافت شده است كه بالاترين آن در ديلم 40 ميليون تومان و پائين ترين آن در اهرم به مبلغ 11 ميليون و 400 هزار تومان است.

وی تصریح کرد: پروژه ريگ هم از نظر طراحي، هم از نظر زيربنا و هم از نظر كيفيت از بهترين پروژه ها در سطح استان بوشهر است.

شهبازی متذکر شد: اگر كسي تمايل به انصراف از دريافت مسكن را دارد مي تواند درخواست دهد و درخواست در مركز استان بررسي و آورده آن بازگردانده مي شود.

مسئول انجمن خيرين مسكن ساز استان بوشهر گفت: تمام تلاش ما اينست كه اتمام پروژه بيشتر از این به درازا كشيده نشود؛ چون با توجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي و افزايش قيمت ها در آينده نيز بايد آورده متقاضيان افزايش يابد.

پروژه به علت عدم تأمين بودجه راکد مانده و ادامه كار متوقف شده است

بخشدار ریگ شهرستان گناوه نیز اظهار داشت: از 80 واحد پروژه خيرين مسكن ساز در بندرريگ تا كنون 30 واحد آنها آماده تحويل است.

مصطفی بازیاری گفت: متأسفانه به دليل عدم تأمين بودجه، پروژه راكد مانده و ادامه كار متوقف شده است.

بازیاری تصریح کرد: متقاضیان بايد به فكر تأمين آورده باشيد؛ چرا كه افرادي كه تأمين هزينه كرده باشند در اولويت قرار مي گيرند.

تلاش برای تسریع در ساخت مسکن خیرساز ریگ

رئيس اداره مسكن و شهرسازي شهرستان گناوه نیز در این نشست اظهار داشت: تاكنون 78 واحد از مسكن مهر در شهرستان گناوه واگذار شده است و مابقي پروژه با پيشرفت كاري 65 درصد حدود دو سال است كه متوقف شده است.

علی افرند گفت: ما به دنبال اين هستيم كه پروژه خيرين مسكن ساز به حالت پروژه مسكن مهر در نيايد

در ادامه جلسه متقاضيان مسكن در پروژه خيرين مسكن ساز به بيان دغدغه ها و مشكلات پيش رو و ارائه ديدگاه هاي خود پرداختند.

در پايان مصوب شد که افرادي كه مبلغ 15 ميليون تومان را پرداخت كرده اند، واحد هاي اتمام شده به آنان تعلق گيرد و مابقي افراد نيز نسبت به تكميل مبلغ فوق اهتمام ورزند.

نشست بررسی مشکلات پروژه خيرين مسكن ساز بندر ريگ با حضور مسئول انجمن خيرين مسكن ساز استان بوشهر، بخشدار ریگ و رئیس بنیاد مسکن شهرستان گناوه برگزار شد.