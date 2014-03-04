به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند با رد اخبار منتشره مبنی بر کمبود دارو برای بیماران خاص به‌ ویژه تالاسمی و هموفیلی، افزود: اکنون بیماران خاص با هیچ مشکل دارویی مواجه نیستند و تمام داروهایشان در بازار موجود است؛ البته کمبود دارویی در ابتدای سال 92 وجود داشت که این کمبودها در انتهای سال به طور کامل برطرف شده است.

وی با یادآوری برخی اظهارات درباره اینکه بیماران تالاسمی با ورود انواع مختلف داروها به بازار بدون طی مراحل کلینیکال ترایال(کارآزمایی بالینی) مواجه هستند، ادامه داد: چنین ادعایی را قبول ندارم زیرا هیچ دارویی بدون مجوز وارد بازار نمی‌شود.

دیناروند با بیان اینکه متنوع بودن داروها به نفع بیمار است، تاکید کرد: اکنون داروی بیماران تالاسمی یا تزریقی است یا خوراکی؛ این تنوع به نفع بیمار است تا ابزار درمانشان یعنی دارو، متفاوت باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو، تصریح کرد: در چند سال اخیر برای بیماران تالاسمی فهرستی از داروهای خوراکی اضافه شد تا عده‌ای از این بیماران از تزریق دارو رهایی یابند زیرا تزریق دارو برای بیماران تالاسمی کار راحتی نیست و حال اینکه بیمار می‌تواند با استفاده از داروی خوراکی آهن خونش را کنترل کند.

وی درباره فعالیت سازمان غذا و دارو در واردات داروهای مختلف بیماران ام اس نیز گفت: سازمان غذا و دارو هیچ دارویی را برای بیماری وارد نمی‌کند بلکه بخش خصوصی است که اقدام به تولید یا واردات دارو می‌کند.

دیناروند یادآور شد: ما هیچ اعتقادی به اینکه تولید و واردات دارو و انحصار آن در دست عده‌ای خاص باشد، نداریم زیرا انحصار دارو بسیار خطرناک است و بدون‌ شک در بازار رقابتی به نفع بیمار است تا شرکتهای متعددی، داروها را تولید یا وارد کنند.

وی با تاکید بر اینکه داروهای بیماران ام اس متنوع است، تصریح کرد: برخی بیماران ام اس نیز از داروهای خوراکی استفاده می‌کنند که این به نفع بیمار است؛ جای تعجب است موضوعاتی همچون تنوع در داروها که جزو نکات مثبتی در حوزه درمان به شمار می‌رود به عنوان نقطه ضعف از آن یاد می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در سال آینده تلاش خواهیم کرد تا مشکلات حوزه دارویی بیش از گذشته مرتفع شود، گفت: ما در سال آینده سعی داریم تا دسترسی دارو برای همه بیماران فراهم شود تا هیچ مشکلی از جهت کمبود دارویی نداشته باشیم.