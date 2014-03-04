5 هزار عدد مواد محترقه در اراك کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفي ويسمه اي گفت: با توجه به فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال شاهد حضور افراد متخلف و فروشندگان و توزیع کنندگان مواد محترقه در سطح شهر هستیم که در این راستا مجموعه انتظامي اراك اقدامات گسترده اي را در اين زمينه انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه طي چند روز گذشته تماس هايي از تعدادي از شهروندان اراكي در زمينه تهيه و توزيع مواد محترقه در بين جوانان و نوجوانان در چند منطقه شهر اراك به مركز فوريت هاي پليسي 110 گزارش شد، ادامه داد: پليس براي شناسايي عاملان توزيع مواد محترقه فعالیت خود را آغاز کرد.

ویسمه ای با اشاره به دستگيري فرد شناسايي شده كه در يكي از محله هاي پرتردد شهر در حال فروش مواد محترقه بود خاطرنشان كرد: پس از انجام بازرسي از وسايل متهم تعداد 5 هزار و 98 انواع مواد محترقه از نوع سيگارت و كپسولي كشف و ضبط شد .