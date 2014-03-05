جلال کوزه‌گری در گفتگو با مهر، درباره ارسال نامه ملی‌پوشان به وزیر ورزش و جوانان علیه وی و درخواست آنها برای ایجاد تغییرات در پست ریاست این فدراسیون، ضمن بیان مطلب فوق گفت: فعلا موردی در این باره وجود ندارد. جایگاه هندبال بالاتر از این حرف‌های ملی‌پوشان است و کمیته انضباطی هم تصمیمی در این باره ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این دیگر رسانه‌ها هستند که با توجه به جایگاه‌های افراد می‌توانند در این باره صحبت کنند. جایگاه ملی‌پوشان و رئیس فدراسیون مشخص است و رسانه‌ها بهتر می‌توانند در این باره اظهار نظر کنند.

رئیس فدراسیون هندبال در خصوص مذاکره با ماجک و سپردن هدایت تیم ملی به این مربی تاکید کرد: هنوز در این باره خبری نیست. هر وقت ایشان به تهران آمد و مذاکراتی انجام دادیم، آن را تایید می‌کنیم و به اطلاع رسانه‌های می‌رسانیم.

کوزه‌گری در پاسخ به این پرسش که آیا شما موافق ماندن رافائل در تیم ملی نیستید؟، گفت: بحث این نیست و پیرامون این موضوع که مطرح کردید، اصلا مطلب خاصی وجود ندارد. اگر صحبتی بشود حتما اطلاع رسانی خواهد شد و فعلا صحبتی در این باره نداریم به خصوص اینکه ملی‌پوشان چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند.