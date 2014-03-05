به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران برای برگزاری اردوی جدید این تیم از 20 تا 26 اسفندماه، 27 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد که بازیکنان دعوت شده باید راس ساعت 14 روز سه‌شنبه 20 اسفندماه خودشان را به کادرفنی تیم جوانان در هتل آکادمی ملی فوتبال معرفی کنند.

این اردو بعدازظهر دوشنبه 26 اسفندماه 92 به پایان می‌رسد.

بازیکنان دعوت شده به شرح زیر هستند:

محمدرضا کاوه، حسین مهربان (خراسان رضوی)، محمد دریس، ماهان ستوده، سیدمیلاد موسوی و علی هلیجی(خوزستان)، میثم جودکی (اراک)، یحیی نجاریان و حسن داداشی (مازندران)، علی قلی‌زاده، احمد گوهری، پیام نیازمند، سیدمجید حسینی ( تهران)، علی خلیلی (کرمان)، میلاد سرلک، آرمین سهرابیان، محمد روشندل و محمد بائوج (اصفهان)، رضا جعفری (البرز)، علی عابدی، صادق محرمی، سعید عزت‌اللهی، محمد پورحمت الله (گیلان)، سعید غنی و میلاد شعبانلو (بوشهر) و ایمان سلیمی و نوید ناصری(هرمزگان)