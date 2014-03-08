ساماندهی پایانه های حمل و نقل عمومی شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور هنر ور با اعلام این مطلب گفت: ساماندهی پایانه‌های حمل و نقل عمومی، ایمن سازی معابر پر تردد، افزایش ساعات کار حمل و نقل عمومی با توجه به افزایش سفرهای درون شهری از جمله برنامه های اجرایی معاونت حمل و نقل و ترافیک در آستانه نوروز است.

وی افزود: نصب انواع تابلوهای ترافیکی و مرمت آن‌ها، مرمت و نصب گاردریل، اصلاح، ، مرمت و نصب سرپناه و مرمت پلهای عابر پیاده، خط کشی عابر پیاده و خط کشی محوری، مرمت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر و مرمت و نصب بشکه، استوانه و نرده‌های ایمنی از جمله برنامه‌هایی است که همزمان با طرح استقبال از بهار در این منطقه اجرا می شود.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار ی منطقه 8 گفت: بهسازی و آماده سازی وضع موجود پایانه‌ها، شناسایی گره‌های ترافیکی ، شناسایی نقاط تجمع مسافر، رفع سد معبر از مقابل مراکز تجاری به منظور روان سازی ترافیک همچنین تامین روشنایی ایستگاههای اتوبوس و پلهای هوایی عابر پیاده و... از دیگر برنامه‌های اجرایی پیش از فرا رسیدن سال جدید است.