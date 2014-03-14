تفکر جهادی و بسیجی پشتوانه اصلی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه ین هفته مرکز شهرستان شیروان که در محل مصلای نماز جمعه شهر شیروان برگزار شد، با عرض تسليت ايام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به تبيين زواياي زندگي حضرت زهرا(س) پرداخت و افزود: يكي از آموزه هاي فرهنگ فاطمي دوري از تشريفات و تجملات و اجری اقتصاد مقاومتي است.

وي گفت: خانه فاطمه(س) خانه قناعت و زهد و دانشگاه مقاومت و صبر بود چرا که دخت نبی مرک اسلام در مقابل طوفان حوادث دست از ولايت بر نداشت تا در اين راه به شهادت رسيد.

امام جمعه شيروان در ادامه به تشريح الزامات اقتصاد مقاومتي پرداخت و اظهار کرد: تفكر جهادي و بسيجي اصلي ترين پشتوانه اقتصاد مقاومتي است.

وي گفتمان سازي، ترويج فرهنگ كار و توليد و نوآوري، ابتكار و ارتقاء بخشيدن سطح درك و فهم سياسي به جاي زد و بند سياسي را از ديگر راهبردهاي اقتصاد مقاومتي برشمرد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان شیروان اضافه کرد: وقتي رهبر معظم انقلاب از جنگ تمام عيار اقتصادي بر عليه ملت ايران به عنوان فرمانده كل قوا ياد مي كند وظيفه همگان است كه بسيجي وار وارد اين عرصه شويم و دشمن را همچون جنگ تحميلي شكست داده و عزت و افتخار بيافرينيم.

امام جمعه شيروان با اشاره به دشمني دشمنان ملت ايران و گزارش به اصطلاح حقوق بشري دبيركل سازمان ملل، آن را نشانه درماندگي و بهانه جويي آنان دانست.

حجت الاسلام کوثری افزود: دنيا بايد به سازمان ضد ملل بخندد كه بمباران حلبچه را با سلاح هاي شيميايي و دخالت هاي آشكار آمريكايي ها را دفاع از حقوق بشر مي داند اما مبارزه با تروريسم كه ايران از مظلوميت بشر دفاع مي كند و دست چپاول گران را از سر مردم كوتاه مي كند؛ را نقض حقوق بشري مي داند.

امام جمعه شيروان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سال نو، نوروز را فرصتي براي نوآوري و تجديد قوا و ايجاد تحول رو به تكامل همراه با طبيعت برشمرد و گفت: از اين فرصت براي ديد و بازديد و سفرهاي نشاط آور براي يك زندگي دوباره بايد استفاده كرد.

وی عنوان کرد: در این ایام با ارتباط با اقوام و دوستان خود، نوع دوستي، رفع مشكلات يكديگر و كمك به نيازمندان كام قلب و دل خود را شيرين سازيم.

حجت الاسلام کوثری همچنین با اشاره به تقارن دهه فاطمیه با ایام نوروز گفت: در پايان سال و آغاز سال نو با الگو قرار دادن فرهنگ فاطمي حيات معنوي به خود ببخشيم.