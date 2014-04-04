قطع رابطه با آمریکا بزرگترین خدمت به ملت ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کوثری در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته مرکز شهرستان شیروان که در محل مصلای نماز جمعه شهر شیروان برگزار شد، با تسلیت ایام فاطمیه، اظهار کرد: امسال سال اقتصاد و فرهنگ است و به دلیل آن که در ابتدای سال فضای کشور، فضایی فاطمی شد؛ خدا را شاکریم.

وی با تاکید بر این که باید فرهنگ فاطمی در کشور حکمفرما شود، افزود: منابع قدرت نرم و اقتدار فرهنگی جمهوری اسلامی غنی و قابل صدور برای جهان شده است.

به گفته حجت الاسلام کوثری اسلام ناب محمدی، اصل مترقی ولایت فقیه، فرهنگ عاشورا و اعتماد به مهدویت از مولفه ها و منابع اقتدار فرهنگی نظام جمهوری اسلامی به شمار می روند.

خطیب نماز جمعه شیروان با اشاره به بیستم فروردین ماه و سالروز قطع رابطه سیاسی ایران و آمریکا، عنوان کرد: بزرگترین خدمت دولت ظالم آمریکا به ملت مظلوم ایران فراهم کردن زمینه قطع رابطه سیاسی بین دو دولت بود.

وی اضافه کرد: رابطه ما با آمریکا رابطه گرگ و میش و رابطه ظالم با مظلوم بوده و به همین دلیل نیز ملت ایران این رابطه را نمی خواهند.

حجت الاسلام کوثری تصریح کرد: در سایه همین قطع رابطه با آمریکا بوده که امروز نظام جمهوری اسلامی به پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف رسیده و در تمامی زمینه ها روی پای خود ایستاده است.