افزایش توانمندی پاسخگویی امدادگران در حوادث مختلف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر روز شنبه در مراسم مانور امداد و نجات نوروزی اظهار داشت: باید امکانات و تجهیزات درمان و رهاسازی آماده باشد تا در زمانی که اتفاقی رخ می دهد نیروهای امدادی آماده باشند و در کمترین زمان به مردم کمک کنند.

وی با بیان اینکه از 32 حادثه طبیعی دنیا امکان بروز بسیاری از آنها در کشور وجود دارد تاکید کرد: در مقابل بسیاری از این حوادث طبیعی آمادگی لازم را نداریم که باید تلاش کنیم آمادگی جامع و کاملی را به دست آوریم. ضمن اینکه با آمایش حوادث باید امکانات فراهم کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر با اعلام اینکه آموزش در دستور کار هلال احمر قرار دارد و موضوع بسیار مهمی است افزود: آموزش برای امدادگران در رده های مختلف به منظور حفظ آمادگی و آشنایی با امکانات امدادی در دستور کارمان قرار دارد.

وی با بیان اینکه از روز گذشته بارش باران در 8 استان آغاز شده است گفت: امدادگران تا ساعت 12 شب گذشته در استان خراسان جنوبی مشغول امدادرسانی به افراد بودند و خانه به خانه تمام افراد گرفتار در سیلاب را اسکان دادند. خوشبختانه این سیل بزرگ بدون تلفات به پایان رسید. پیش بینی می کنیم در ایام نوروز نیز بارش ها ادامه یابد.

فرهادی با اعلام اینکه تمامی دستگاههای دخیل در طرح نوروزی آمادگی کامل دارند افزود: خوشبختانه هماهنگی ها میان پلیس، هلال احمر، اورژانس، میراث فرهنگی و وزارت راه نسبت به سال قبل بهتر شده است.

وی، از سازمان امدادو نجات به عنوان یکی از ارکان اصلی هلال احمر نام برد که وظیفه امداد و اسکان آسیب دیدگان حوادث کشور را برعهده دارد.

فرهادی با اشاره به احتمال وقوع 32 حادثه طبیعی در کشور، گفت: جمعیت هلال احمر در پاسخگویی به برخی از این حوادث آمادگی کامل دارد ولی باید در پاسخگویی به برخی دیگر از حوادث آمادگی‌ها بیشتر شود و با توجه به آمایش سرزمینی باید امکانات مناسب امداد و نجات کشور فراهم شود که این کار در گذشته نیز انجام شده بود و ما در حال تکمیل کردن آن هستیم.

رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: همه داوطلبان و نجاتگران جمعیت هلال احمر در رده های مختلف، آمادگی حضور در صحنه‌های حوادث را دارند براین اساس آموزش، برنامه اساسی جمعیت هلال احمر است تا همانطور که امدادگران در گذشته با تجهیزات و امکانات امدادی آشنا بودند بتوانند توان علمی و عملی خود را نیز برای حوادث ملی کشور ارتقا دهند.

وی تصریح کرد: سازمان امداد و نجات و موسسه علمی کاربردی هلال ایران وظیفه ارتقای آموزش­های امدادی را برعهده دارند و امیدواریم در نوروز سال جدید طبق سنوات گذشته هماهنگی برای امدادرسانی با ارگان های مرتبط از جمله اورژانس، پلیس راه، وزارت بهداشت، میراث فرهنگی، وزارت راه بیشتر شود تا بتوانیم برای مسافرت‌های مردم آسایش بیشتری مهیا کنیم.

فرهادی با اشاره به حوادث روزهای اخیر در کشور نیز خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر با توجه به نزولات بارانی ۸ استان کشور درگیر سیل و آبگرفتگی شدند که جدی ترین آن در استان خراسان جنوبی بود که امدادگران هلال احمر توانستند آسیب دیدگان را به صورت فرد به فرد از سیل نجات و اسکان دهند.