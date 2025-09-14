به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی در آیین اختتامیه دوره آموزشی منطقه‌ای ویژه فرماندهان و مربیان تیم‌های دادرس پیشرفته که یک‌شنبه شب در دانشگاه پیام نور خراسان شمالی اظهار کرد: باید جوانان سازمان هلال احمر سطح آمادگی لازم برای بروز حوادث را داشته باشند.

وی افزود: باید در مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی آسیب پذیری در حوادث را کاهش دهیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: در کشوری زندگی می‌کنیم که بلایای طبیعی همچون سیل، آتش سوزی، انفجار و… اتفاق می‌افتند در چنین شرایطی باید واکنشی سریع داشته باشیم تا از بروز هرگونه آسیب جدی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان کرونا هلال احمر نقش خوبی ایفا کرد، گفت: برپایی بیمارستان صحرایی، پرستاری در منازل و… از اقدامات به موقع هلال احمر استان بود.