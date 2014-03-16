رئال با پیروزی مقابل مالاگا خود را برای ال کلاسیکو آماده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید در حضور بیش از 40 هزار تماشاگر ورزشگاه روسادلا با نتیجه یک بر صفر میزبان خود مالاگا را از پیش رو برداشت. در این دیدار کریس رونالدو ستاره پرتغالی رئال تک گل تیمش را در دقیقه 23 به ثمر رساند.

این بیست و پنجمین گل رونالدو در رقابتهای این فصل برای رئال بود. رئال مادرید با این پیروزی خود را برای دیدار هفته آینده مقابل بارسلونا آماده کرد. آنها هم اکنون با 3 امتیاز اختلاف نسبت به اتلتیکومادرید در صدر جدول رده بندی قرار دارند.

در دیگر دیدار اتلتیکومادرید موفق شد با نتیجه مشابه یک بر صفر اسپانیول را از پیش رو بردارد. در این دیدار دیه گو کاستا در دقیقه 55 تک گل اتلتیکو را به ثمر رساند. نتایج کامل دیدارهای شنبه شب به شرح زیر است:

لوانته صفر – سلتاویگو یک

رایووایکانو 3 – آلمریا یک

مالاگا صفر – رئال مادرید یک

اتلتیکومادرید یک – اسپانیول یک

در ادامه رقابتهای این هفته یکشنبه شب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

الچه – رئال بتیس

بارسلونا – اوساسونا

سویا – رئال وایادولید

رئال سوسیداد – والنسیا

جدول رده بندی:

1- رئال مادرید 70 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 67 امتیاز

3- بارسلونا 63 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- اتلتیک بیلبائو 51 امتیاز (یک بازی کمتر)

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18- رئال وایادولید 26 امتیاز(یک بازی کمتر)

19- آلمریا 26 امتیاز

20- رئال بتیس 18 امتیاز (یک بازی کمتر)