نقاط گردشگری خراسان شمالی از انبوه پلاستیک و زباله پاکسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسین پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران وجود زباله و پلاستیک به صورت انبوه در مسیر جاده های خراسان شمالی را تأسف آورخواند و گفت: متأسفانه نامهربانی با طبیعت و زباله ریزی در مسیر راه ها سبب شده بسیاری از مسافران و زوار چشم بر ظرفیت های خراسان شمالی ببندند.

وی رهاسازی زباله در مسیر راه ها و در دامان طبیعت را مختص این استان ندانست و افزود: فرهنگ حفظ طبیعت و محیط زیست در بین مردم ما نهادینه نشده است.

به گفته این استاد دانشگاه علاوه بر این که باید نسبت به پاکسازی طبیعت و به ویژه مسیر تردد مسافران و زوار در این ایام اقدام کرد باید با نصب پیام های فرهنگی و اطلاع رسانی درست و نصب سطل زباله های فراوان در مسیر راه ها زمینه پاکی محیط را فراهم کرد.

حسین پور با بیان اینکه شهرداری ها فقط باید در حوزه خدماتی خود ارائه خدمت نمایند و نظافت درخارج از شهرها متولی خاصی ندارد تصریح کرد: نمی توان پاکسازی مسیر راه ها از زباله را تنها به نهاد خاصی محول کرد بلکه می توان با محوریت یک نهاد یا اداره به منظور هماهنگی و دعوت از دوستداران محیط زیست نسبت به پاکسازی محیط های تفریحی و راه های ارتباطی استان که هر ساله پذیرای میلیونها زائر و مسافر هستند اقدام کرد.

این عضو شورای شهر سهل انگاری برخی افراد در رهاسازی زباله در سطح استان را نکوهش کرد و اظهار داشت: این طبیعت ستیزی ها در شأن مردم با فرهنگی که از پیشینه بلند تاریخی برخوردارند نیست.

حسین پور اضافه کرد: ضرورت دارد به منظور پاسداشت و حفظ طبیعت و معرفی بخشی از قابلیت های طبیعی و تاریخی استان، ضمن فرهنگ سازی و بسترسازی، با قلم و قدم خود به یاری طبیعت بشتابیم و چهره زیبایی از استان و دیارمان را در ذهن مسافران ترسیم کنیم.