به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حسین‌پور صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری مربوط به مبارزه با متکدیان و جمع آوری، شناسایی و تعیین وضعیت آنها، با استناد به این مصوبه، ساماندهی متکدیان در قالب احداث اردوگاه در مرکز استان را ضروری خواند.

وی تصریح کرد: باید تأمین محل و امکانات و تجهیزات اولیه مورد نیاز اردوگاه از طریق شهرداری صورت گیرد و شهرداری موظف است نسبت به شناسایی و جمع آوری متکدیان و تحویل آنها به مجتمع اردوگاهی اقدام نماید تا نسبت به نگهداری موقت، شناسایی وضعیت و طبقه بندی آنها اقدام شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر شیروان، تحقق این مصوبه را منوط به اهتمام و همراهی مدیران دانست و یادآورشد: با همت مدیران استانی و شهرستانی باید با این پدیده نازیبا که در سطح شهرهای استان فراگیر شده است برخورد جدی صورت گیرد چرا که تکدی گری در شیروان و شهرهای استان بیشتر به یک حرفه سودآور تبدیل شده و امروز تکدی گری از سر نیاز نیست بلکه از سر زیاده خواهی است.

عضو شورای شهر شیروان افزود: نظر به در پیش بودن ایام نوروز و تردد انبوه زوار و مسافران در مسیر خراسان شمالی، جمع آوری و ساماندهی متکدیان ضروری است.

به گفته حسین‌پور ادامه روند فعلی می تواند سبب آسیب جدی به استان شود و چهره کریه و ناپسندی را از مردم استان در ذهن ها باقی بگذارد.

وی رویگردانی سرمایه گذاران برای حضور و سرمایه گذاری در استان، معرفی استان به عنوان استان فقیر و عقب مانده و آسیب جدی به روحیه شهروندان را برخی از تبعات افزایش و حضور متکدیان در سطح شهرهای استان ذکر کرد.