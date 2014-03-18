جزئیات نخستین حادثه چهارشنبه آخرسال در تهران/ 4 پسر مجروح شدند

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 14 و 12 دقیقه امروز سه شنبه وقوع انفجار در خیابان هنگام ، خیابان حیدرخانی به سازمان آتش نشانی اعلام شد در ادامه آتش نشانان ایستگاه 17 خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد چهار پسر 16 تا 22 ساله در پشت بام یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت مواد محترقه دست ساز بودند که ناگهان انفجاری مهیب رخ داده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: در این حادثه 4 پسر از ناحیه سر، صورت و سینه دچار سوختگی شده و از سوی امدادگران اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.