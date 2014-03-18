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۲۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۵:۰۱

جزئیات نخستین حادثه چهارشنبه آخرسال در تهران/ 4 پسر مجروح شدند

جزئیات نخستین حادثه چهارشنبه آخرسال در تهران/ 4 پسر مجروح شدند

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: در نخستین حادثه چهارشنبه سوری تهران چهار پسر بر اثر انفجار مواد محترقه دست سازمجروح شدند.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر  اظهار داشت: ساعت 14 و 12 دقیقه امروز سه شنبه وقوع انفجار در خیابان هنگام ، خیابان حیدرخانی به سازمان آتش نشانی اعلام شد در ادامه آتش نشانان ایستگاه 17 خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد چهار پسر 16 تا 22 ساله در پشت بام یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت مواد محترقه دست ساز بودند که ناگهان انفجاری مهیب رخ داده بود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران خاطرنشان کرد: در این حادثه 4 پسر از ناحیه سر، صورت و سینه دچار سوختگی شده و از سوی امدادگران اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

 

کد مطلب 2259022

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