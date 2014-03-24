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۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۴۳

باغبانی:

تجهیزات کتابخانه‌ های شهرستان بهارستان فرسوده است

تجهیزات کتابخانه‌ های شهرستان بهارستان فرسوده است

بهارستان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهارستان از فرسوده بودن تجهیزات کتابخانه های این شهرستان خبر داد و گفت: رفع این مشکل نیازمند یاری و همراهی مسئولان است.

ناصر باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 9 باب کتابخانه عمومی در شهرستان بهارستان وجود دارد که یک باب از این کتابخانه ها در روستای اورین فعال است.

وی با اشاره به وضعیت کتابخانه های عمومی بهارستان افزود: مشکلات ناشی از عدم واریز به موقع و مناسب نیم درصد سهم کتابخانه‌ها باعث عدم توسعه این بخش شده است.

این مسئول عنوان کرد: کمبود فضای کتابخانه‌ای و فرسوده بودن تجهیزات کتابخانه‌ها از مهمترین مسائل این مراکز فرهنگی است که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

باغبانی بر ضرورت رفع مشکلات کتابخانه های عمومی شهرستان تاکید و عنوان کرد: باید متولیان فرهنگی با توجه به رسالت سنگینی که بر عهده دارند، با بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای موجود به ارتقای امور زیربنایی و ساختارهای فرهنگی بپردازند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهارستان گفت: کتابخانه ها مهم ترین نقش را در فرهنگسازی دارند و باید با برنامه ریزی و ارائه طرح های مناسب در زمینه مباحث فرهنگی، بین نخبگان جامعه، دانشجویان، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم با کتابخانه پیوند برقرار شود تا شاهد چشم انداز روشن و رسیدن به جامعه ای توسعه یافته از جهت فرهنگی باشیم.

 

کد مطلب 2260716

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