تجهیزات کتابخانه‌ های شهرستان بهارستان فرسوده است

ناصر باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر 9 باب کتابخانه عمومی در شهرستان بهارستان وجود دارد که یک باب از این کتابخانه ها در روستای اورین فعال است.

وی با اشاره به وضعیت کتابخانه های عمومی بهارستان افزود: مشکلات ناشی از عدم واریز به موقع و مناسب نیم درصد سهم کتابخانه‌ها باعث عدم توسعه این بخش شده است.

این مسئول عنوان کرد: کمبود فضای کتابخانه‌ای و فرسوده بودن تجهیزات کتابخانه‌ها از مهمترین مسائل این مراکز فرهنگی است که باید مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد.

باغبانی بر ضرورت رفع مشکلات کتابخانه های عمومی شهرستان تاکید و عنوان کرد: باید متولیان فرهنگی با توجه به رسالت سنگینی که بر عهده دارند، با بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای موجود به ارتقای امور زیربنایی و ساختارهای فرهنگی بپردازند.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی بهارستان گفت: کتابخانه ها مهم ترین نقش را در فرهنگسازی دارند و باید با برنامه ریزی و ارائه طرح های مناسب در زمینه مباحث فرهنگی، بین نخبگان جامعه، دانشجویان، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم با کتابخانه پیوند برقرار شود تا شاهد چشم انداز روشن و رسیدن به جامعه ای توسعه یافته از جهت فرهنگی باشیم.



