به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد که بر این اساس قضاوت دیدار فولاد خوزستان با تراکتورسازی تبریز به احمد صالحی رسیده است. همچنین یدالله جهانبازی دیدار داماش با پرسپولیس و حسین زرگر دیدار استقلال با نفت تهران را سوت می‌زنند.

اسامی داوران هفته بیست و هشتم به این شرح است:

پنجشنبه 93/1/7، ساعت 17:30

* راه آهن سورينت - استقلال خوزستان، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: محمدرضا اکبریان کمک‌ها: حسین طالقانی – حمزه علی سلیمی داور چهارم: رضا کرمانشاهی ناظر: مسعود عنایت

* فولاد خوزستان - تراکتورسازي تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز

داور: احمد صالحی کمک‌ها: علیرضا ایلدورم – جلیل شعرانی داور چهارم: جمشید دانش مهر ناظر: فریدون اصفهانیان

* فولاد مبارکه سپاهان - سايپا البرز، ورزشگاه فولاد شهر

داور: البرز حاجی پور کمک‌ها: علی میرزابیگی – محمد جواد مداح – علی صفایی ناظر: علی نقی مصطفی نژاد

* صباي قم - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه یادگار امام قم

داور: اشکان خورشیدی کمک‌ها: بهرام کیانی – یعقوب سخندان داور چهارم: رضا عادل ناظر: حسین خوشخوان

* فجر سپاسي شیراز - مس كرمان، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: تورج حق وردی کمک‌ها: مهدی عالیقدر – کناری داور چهارم: جواد شرفی ناظر: خداداد افشاریان

* استقلال تهران - نفت تهران، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سیدحسین زرگر کمک‌ها: رضا سخندان – سعید علی نژادیان داور چهارم: بیژن حیدری ناظر: عبداله باعزم

* داماش گيلان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه شهید عضدی رشت

داور: یداله جهانبازی کمک‌ها: محسن فریمانی – سعید زارع داور چهارم: بابک وسیله بر ناظر: حاتم بک پور

* گسترش فولاد - ملوان بندر انزلي، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

داور: موعود بنیادی فر کمک‌ها: بابک داوری – مجید ویشگاهی داور چهارم: محمد ملکی ناظر: حسین عسگری