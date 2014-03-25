به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال اعلام شد که بر این اساس قضاوت دیدار فولاد خوزستان با تراکتورسازی تبریز به احمد صالحی رسیده است. همچنین یدالله جهانبازی دیدار داماش با پرسپولیس و حسین زرگر دیدار استقلال با نفت تهران را سوت میزنند.
اسامی داوران هفته بیست و هشتم به این شرح است:
پنجشنبه 93/1/7، ساعت 17:30
* راه آهن سورينت - استقلال خوزستان، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: محمدرضا اکبریان کمکها: حسین طالقانی – حمزه علی سلیمی داور چهارم: رضا کرمانشاهی ناظر: مسعود عنایت
* فولاد خوزستان - تراکتورسازي تبریز، ورزشگاه غدیر اهواز
داور: احمد صالحی کمکها: علیرضا ایلدورم – جلیل شعرانی داور چهارم: جمشید دانش مهر ناظر: فریدون اصفهانیان
* فولاد مبارکه سپاهان - سايپا البرز، ورزشگاه فولاد شهر
داور: البرز حاجی پور کمکها: علی میرزابیگی – محمد جواد مداح – علی صفایی ناظر: علی نقی مصطفی نژاد
* صباي قم - ذوب آهن اصفهان، ورزشگاه یادگار امام قم
داور: اشکان خورشیدی کمکها: بهرام کیانی – یعقوب سخندان داور چهارم: رضا عادل ناظر: حسین خوشخوان
* فجر سپاسي شیراز - مس كرمان، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: تورج حق وردی کمکها: مهدی عالیقدر – کناری داور چهارم: جواد شرفی ناظر: خداداد افشاریان
* استقلال تهران - نفت تهران، ورزشگاه آزادی تهران
داور: سیدحسین زرگر کمکها: رضا سخندان – سعید علی نژادیان داور چهارم: بیژن حیدری ناظر: عبداله باعزم
* داماش گيلان - پرسپولیس تهران، ورزشگاه شهید عضدی رشت
داور: یداله جهانبازی کمکها: محسن فریمانی – سعید زارع داور چهارم: بابک وسیله بر ناظر: حاتم بک پور
* گسترش فولاد - ملوان بندر انزلي، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز
داور: موعود بنیادی فر کمکها: بابک داوری – مجید ویشگاهی داور چهارم: محمد ملکی ناظر: حسین عسگری
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