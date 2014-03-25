لنگرود ؛ نگین گردشگری گیلان/ گردشگران مشتری همیشگی زیبایی ها چاف و چمخاله

به گزارش خبرنگار مهر، این شهرستان از جاذبه های توریستی متنوع و شگفت انگیزی از قبیل سواحل و جنگل های بسیار زیبا، رودخانه، تالاب، کوه، گونه های جانوری و گیاهی فراوان و آبشار تشکیل شده و حتی آثار تاریخی بی بدیل را می توان در این منطقه رویایی مشاهده کرد.

لنگرود با آب و هوای فوق العاده، طبیعت بی نظیر و جاذبه های گردشگری خود سالانه میزبان تعداد زیادی گردشگر از سراسر کشور و حتی دنیاست. این شهرستان جاذبه های تاریخی و طبیعی فراوان و زیبایی دارد که انسان با ورود به این منطقه تصور می کند به شهر جادویی قصه ها وارد شده است.

"پل خشتی " معروفترین جای دیدنی و بنای تاریخی لنگرود است

"پل خشتی " معروفترین جای دیدنی و بنای تاریخی لنگرود است که از جنس خشت و آجر بر روی رودخـانه لنگرود ساخته شده است، آب این رودخانه ازآبراه های سفیدرود سرچشـمه می گیرد، این رود کامـلا از مرکز منطقه شهری لنگرود می گذرد.

ساخت این پل مربوط به دوره ایلخانیان است واز آنجائیکه درمرکزشهر و در جای منـاسبی قرار دارد هـنوز از اهـمیت رفت و آمـدی خاصی برخوردار است و همـچنین به خـاطر جنس مواد بکاررفته و شکل خاص پل همیشه در نظر گردشگران و حتی بومی های منطقه، مورد توجه و اهمیت قرارداشته و دارد.

طول این پل بیشتراز 37 متر و عرض آن 4.5 متر و ارتفاع بلندترین نقطه پل از سطـح رودخانه9.70 سانتیمتراست، این پل دو قسمت شهر" فشکالی محله " را به " راه پشته " دو تا از محله های بزرگ شهر لنگرود را به هم متصل می سازد.

"خانه منجم باشی" از دیگر آثار تاریخی این شهرستان است که در اوایل دوره قاجاریه در فشکالی محله لنگرود، در شرق بازار شهر ساخته شده است، سازندگان این بنا حاج آقا بزرگ منجم باشی، میرزا عبد الباقی و میرزا مهدی خان منجم باشی هستند.

"خانه منجم باشی" که نمونه اى از هنر معمارى گیلان در دوره قاجاریه و یکی از آثار قدیمی و تاریخی شهرستان لنگرود به شمار می رود، در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است.

ورودی اصلی ساختمان بیرونی که به " مهتابی " مشهور است سر در ورودی هلالی شکل و حاوی گچ بری ساده است، طبقه فوقانی از یک سالن پذیرایی و سه اتاق تشکیل شده است، جلوی اتاق ها ایوانی به عرض یک متر و طول 10 متر وجود دارد که چهار ستون چوبی سقف آن را سر پا داشته اند، بام بنا به شیوه سنتی گیلان واشن ریزی شده و چوب یا سفال پوش است، لبه به شیوه سربندی سه پوش و چکش برگردان ساخته شده است.

"باغ معروف منجم باشی" که از آثار دیدنی لنگرود است در روستای دیوشل قرار دارد و هر ساله مقصد گردشگری بسیاری از مسافران است.

معماری "پل خشتی نالکیاشر" بی نظیر و زیباست

"پل خشتی نالکیاشر" یکی از آثار باستانی، قدیمی و دیدنی در این شهرستان است که قدمت آن به دوره صفویه می رسد، این پل خشتی که در مسیر روستای لیالستان از روستاهای لاهیجان به نالکیاشر می باشد، به روش جالب، زیبا و دیدنی ساخته شده است.

"مجموعه خانه های دریا بیگی" در محله راه پشته در غرب رودخانه لنگرود قرار دارند و در اوایل دوره قاجاریه ساخته شده اند، این مجموعه دارای بناهای اندرونی، بیرونی و محل ویژه خدمتکاران است.

بناها دو طبقه و هر اشکوب، ایوانی سرتاسری دارد، از تزئینات این بناها گچ بری های زیبا، طاقچه های مطبخ با طاق جناقی، نقوش روی چوب در دامنه بام و درهاست، اروسی های این مجموعه از نفاست زیادی برخوردارند.

"بقعه ملاط" در روستای ملاط در جنوب شرقی لنگرود قرار دارد و مدفن 13 تن از سادات کیایی است، بنای بقعه چهار گوش با ایوانهای در اطراف است، در حاشیه ایوانها ستونهای چوبی قرار دارد و نقوش مذهبی دیوارهای آن از بهترین نمونه نگاره های دیواری شرق گیلان است، بام بنا سفال پوش و مقابر داخلی به شکل ساده در کنار هم قرار دارند، این بقعه در دوره قاجاریه و معاصر مرمت شده است.

همچنین شهرستان لنگرود دارای جاذبه های طبیعی فراوانی از قبیل تالاب بین المللی کیاکلایه، پارک فجر، ساحل چمخاله، منطقه لیلا کوه، پارک جنگلی خرما، پارک جنگلی بلوردکان، پارک جنگلی مریدان، استخر ملاط و غار لیلرود است.

"تالاب بین المللی کیاکلایه" که یکی از غنی ‌ترین تالابهای گیلان از لحاظ تنوع گونه ‌های گیاهی و جانوری است، درجذب گردشگر نقش بی بدیلی دارد از اینرو باید زیر ساختهای گردشگری در پیرامون آن ایجاد شود.

"ساحل چمخاله" یکی از سواحل جذاب در کناره دریای کاسپین است که می تواند مقصد مناسبی برای بسیاری از مسافران باشد، چمخاله با داشتن سواحلی آرام و زیبا و همچنین امکانات رفاهی مناسب برای هر مسافر و گردشگری خاطره انگیز است.

بدون شک جاذبه های گردشگری بی نظیری در دل شهرستان لنگرود نهفته است که گردشگران با دیدن جلوه های تاریخی و طبیعی حتی برای یکبار، مشتری همیشگی زیبایی های الهی این شهرستان خواهند شد.

لنگرود تصویری از جاذبه های بی بدیل گردشگری است که در هر فصل از زیبایی های خاصی برخوردار است به طوری که انسان نمي تواند این همه مواهب الهی را توصیف و بیان كند.

این شهرستان ظرفیت های بسیار بالا در مناطق و گردشگاه های طبیعی اعم از جنگل، کوه و دریا و آب و هوای منحصر به فرد برای جذب گردشگر برخوردار است که باید از این فرصت ها به بهترین شکل بهره گیری شود.

لنگرود بين آبي خزر و استواري ليلا كوه، مجنون وار نشسته است و خونگرمي شاليزارهايش با خونسردي باغهاي چايش به هم آميخته و ديدن چهره مهربان و هميشه بهاري مردمانش با آن نگاه‎هاي روشنشان آرزوي تمام كساني است كه يكبار نان و نمكي از سفره اخلاصشان خورده باشند.

لنگرود شهر ابريشم، شعر و برنج

لنگرود شهر ابريشم و شعر و رنج است، پروانه ها بر تبسم گلهايش پيله مي كنند و شعور، در مقابل شعرش به زانو در مي آيد و " برنج" آينه رنج ساليان طولانيِ لبخند پينه بر دستانشان است.

فرماندار لنگرود این شهرستان را يکي از مناطق زيبای استان گیلان توصیف کرد و گفت: اين منطقه دارای فرزانگان، دانشمندان، شعرا و شهدای زیادی بوده و آثار تاریخی فراوانی دارد که نشان از قدمت و اهمیت این شهر ساحلی است.

سید رضا جوادپور افزود: صنعت توریسم امروزه یکی از بزرگترین منابع درآمدی کشورهای پیشرفته به شمار می رود.

وی اظهارداشت: در کشور، استان و شهرستان لنگرود گام های خوبی در این زمینه برداشته شده به گونه ای که توسعه این مهم در صدر تاكيدات و توجهات دولت قرار گرفته است.

فرماندار لنگرود گفت: ایران از نظر آثار تاریخی جزو ۱۰ کشور و از لحاظ جاذبه های طبیعی و گردشگری بین پنج کشور نخست جهان است.

وی ادامه داد: از آنجائیکه لنگرود از جاذبه های طبیعی بکر و منحصر به فردی برخوردار است باید با رودیکر ملی به شکوفایی توریسم شهرستان برای رشد و توسعه اقتصاد و اشتغالزایی پایدار نگریست.

جوادپور با بیان اینکه صنعت گردشگری از بزرگترین و پربازده‌ ترین فعالیت های اقتصادی در دنیا است، افزود: این صنعت بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می‌ کند و بطور مستقیم و غیر مستقیم، سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می‌ دهد.

وی اظهارداشت: گردشگری یکی از منابع عمده درآمدزایی و ایجاد اشتغال در جهان به شمار می‌ آید به طوری که بسیاری از آن به عنوان صنعت اول دنیا یاد می‌ کنند.

فرماندار لنگرود گفت: بسیاری از کشورهای دنیا بخش اعظمی از درآمد ارزی خود را از طریق گردشگری به دست می‌ آورند.

وی تاکید کرد: گرچه گردشگری به تنهایی نمی‌ تواند منجر به توسعه کشور شود ولی با ورود گردشگر به تدریج نیاز به تغییر و ایجاد امکانات برای اقامت، جابجایی و سایر فعالیت های مربوطه، توسعه را نیز در پی خواهد داشت و در دراز مدت باعث افزایش امکانات و تاسیسات خواهد شد.

جوادپور اظهارداشت: در سال ‌های اخیر گردشگری به عنوان صنعت بدون دود، منبع درآمد سرشار در دنیا مطرح است.

وی اذعان داشت: رشد قابل توجه و چشمگیر گردشگری در سال های اخیر نشان دهنده اهمیت فراوان اقتصادی و اجتماعی این پدیده است.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه گردشگری در تولید ناخالص ملی نقش مهمی ایفا می‌کند، گفت: توسعه این صنعت موجب رونق اقتصادی و کاهش فقر می‌ شود همچنین تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و کاهش بیکاری و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی دارد.

وی در ادامه به فرصت های سرمایه گذاری گردشگری در لنگرود اشاره کرد و افزود: ایجاد فرصت‌ های شغلی جدید، ارزآوری، ارتقای سطح زندگی مردم، فروش خدمات از جمله مزایای مستقیم حاصل از گردشگری است.

جوادپور ادامه داد: از مزایای غیر مستقیم گردشگری می‌ توان از فعالیت‌ های ساختمانی، صنایع دستی و هنری، کشاورزی، خدمات، توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی مانند جاده‌ ها و سیستم‌ های حمل و نقل را نام برد.

وی اظهارداشت: گردشگری موجب افزایش درآمد، اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد و این می‌ تواند از لحاظ روحی و روانی اثرات مثبتی بر روحیه افراد جامعه بگذارد.

شکوفایی توریسم لنگرود با رویکرد ملی تحقق می یابد

تنوع در انتخاب مقصد سفر آن هم از نوع سفرهای نوروزی همواره با خاطره ای ماندگار و دلپذیر همراه است به گونه ای که بازدید از جاذبه های ناشناخته و غیر معمول، رضایتمندی از سفر را دوچندان می کند.

لنگرود از جاذبه های تاریخی، طبیعی، ساحلی، توریسم روستایی، کشاورزی و غیره که مورد علاقه بسیاری از گردشگران بوده برخوردار است.

این شهرستان با موقعیت جلگه ای در فاصله 60 كیلومتری شهر رشت واقع شده و نام آن 900 سال پيش در كتاب های تاریخی آمده است، بافت قومی مردم گیلك و به زبان گیلكی با گویش بیه‌پیش تكلم می كنند.

كشاورزی در لنگرود همچون دیگر مناطق استان گیلان از رونق خوبی برخوردار است و از محصولات عمده آن می توان انواع برنج، چای، پرورش كرم ابريشم و صیفی جات را نام برد.

صید ماهی و بامبوبافی نیز از دیگر فعالیت های رایج شهرستان لنگرود است كه گردشگران می توانند در طول سفر خود به منطقه با این جاذبه ها آشنا شوند.

سواحل چمخاله و شلمانرود در شهرستان لنگرود با مناظر زیبا و كرانه های پوشیده از جنگل و همچنین آرامش طبیعی آن از بهترین نواحی توریستی گیلان است. آلاچیق ها و محوطه سازی جذاب در این سواحل فرصت مناسبی را برای توریست ها فراهم می كند كه به دیدار دریا و چشم اندازهای طبیعی اطراف بروند.

حضور در این سواحل و بازی با ماسه ها می تواند ساعاتی خوش و به یاد ماندنی را برای كودكان رقم زند.

منطقه لیلاكوه و ملاط لنگرود نیز از مناطق كوهستانی نزدیك شهر و افسونی از جلوه های طبیعت است. در منطقه ملاط، بقعه ای وجود دارد كه بسیار قدیمی است و به دوازده امام معروف است كه مدفن 12 سید از خاندان كیایی است.

پارك فجر، بزرگترین پارك لنگرود با امكانات قایق سواری كه در قسمتی از تالاب كیاكلایه در بلوار لنگرود به رودسر در داخل شهر قرار گرفته از دیگر جاذبه های گردشگری این شهر است.

مسافران و گردشگران می توانند علاوه بر بازدید از جاذبه های توریستی و بی نظیر این شهرستان در جمعه بازار آن نیز حضور یابند تا ضمن خرید ارزان، صنایع دستی این شهر همچون گیوه، لباس های محلی، دست بافت های سنتی، منبت و صنایع مستظرفه چوبی را به همراه خود سوغات ببرند.

تالاب بین المللی كیاكلایه، منطقه لیلاكوه، پارك جنگلی بلوردكان، پارك جنگلی خرما، منطقه ییلاقی هلودشت نیز از دیگر جاذبه های گردشگری این شهر هستند كه برای دیدن همه آنها گردشگران بایستی برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

لنگرود علاوه بر جاذبه های گردشگری دارای جاذبه های تاریخی است كه از آن جمله می توان به پل‌ خشتی آن اشاره كرد.

منطقه لیلاكوه افسونی از جلوه های طبیعت

پل خشتی لنگرود از جمله آثار تاریخی زیبای باقی مانده از دوران قاجار است كه بر روی رودخانه لنگرود بر جای پل چوبی قدیمی ساخته شده و نزدیك میدان اصلی شهر قرار دارد كه این قسمت شهر را به انزلی محله و راه پشته متصل می كند.

شلمانرود و رودخانه لنگرود و شعبه های آن كه به دریا می ریزند از اهمیت صیدگاهی زیادی برخوردار است. خانه‌ های منجم ‌باشی و دریا بیگی، قلعه ديزبن از دیگر جاذبه های تاریخی این شهر محسوب می‌ شوند.

نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي نیز گفت: این شهرستان تمام ظرفيت ها براي تبديل شدن به قطب گردشگري را دارد.

مهرداد لاهوتی افزود: با همت مسئولان و مجموعه بخش خصوصي گام هاي خوبي در سال هاي اخير در زمينه صنعت گردشگري در استان و شهرستان برداشته شده است.

وی همچنین بر لزوم بسترسازي ها در زمينه صنعت گردشگري در لنگرود از سوی دولت تاکید کرد و اظهارداشت: این شهرستان ظرفيت هاي مطلوبي در زمينه فرهنگي و تاريخي براي جذب گردشگر برخوردار است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: همه این ظرفیت ها می تواند زمینه ساز توسعه پایدار در بخش تاریخی، فرهنگی و گردشگری در لنگرود باشد.

وی در ادامه ضمن تاکید بر فراهم کردن زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی در حوزه گردشگری لنگرود عنوان کرد: سرمایه گذاران بخش خصوصی در این عرصه باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.

به هر حال توسعه گردشگری در این منطقه نیازمند برنامه ریزی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است، افزایش امكانات رفاهی در شهرستان لنگرود از جمله مكان های اقامتی، رستوران، وسائل حمل و نقل، مراكز اطلاع رسانی و همچنین رفع مشکلات ترافیکی امری ضروری است.