به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز چراغ خاموش فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از تعطیلات نوروز و افزایش قیمت گاز طبیعی و برخی از فرآورده‌های نفتی، دولت تدبیر و امید برای افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و CNG هم به یک سناریوی واحد دست یافته اند.



محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهوری روز گذشته دوشنبه در اظهاراتی درباره آخرین وضعیت قیمت‌گذاری و ساز و کار عرضه انرژی با اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، گفت: دولت به دنبال آن است که با یک شیب بسیار ملایم نرخ حامل‌های انرژی حداکثر تا سقف 24 درصد افزایش یابد.

تائید اظهارات شریعتمداری توسط طیب‌نیا

این اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور شب گذشته توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در یک برنامه تلویزیونی تائید شد به طوری‌که مرد اول اقتصاد کشور دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما از افزایش قیمت حامل های انرژی با یک شیب بسیار ملایم خبر داد و گفت: قیمت حامل‌های مختلف انرژی قرار است در یک دوره 5 تا 7 ساله به طور کامل آزاد شود.

برهمین اساس، اگر سالیانه 20 تا 24 درصد قیمت سوخت گران شود ظرف مدت 5 سال قیمت آن آزاد خواهد شد.



با اظهار نظر این دو مقام اجرایی دولت تدبیر و امید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، مشخص شد دولت پس از بررسی سناریوهای مختلف قیمت ( از کمترین تا بالاترین قیمت) به سناریوی افزایش متوسط 20 تا 24 درصدی قیمت‌ها در سال رسیده است تا ظرف مدت 5 سال به هدف آزادسازی قیمت‌ها برسد.

بدین ترتیب بهای سه حامل انرژی پرطرفدار بنزین، گازوئیل و CNG که تاکنون تعیین تکلیف نشده است، حداکثر بین 20 تا 24 درصد افزایش خواهد یافت.

پرونده بنزین بیش از 1100 تومان بایگانی شد



بر این اساس، سناریوی افزایش قیمت حداکثر 20 تا 24 درصدی مهمترین سناریوی روی میز دولت به منظور گرانی بهای بنزین، گازوئیل و CNG در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود که در این صورت عملا با احتساب حتی 5 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب اخذ عوارض، پرونده افزایش بنزین به بیش از 1100 تومان بایگانی خواهد شد.



این در حالی است که از سال گذشته تاکنون وزارت نفت مذاکرات مختلفی با اعضای دولت و کارگروه انرژی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به منظور افزایش یک باره قیمت بنزین و عرضه این فرآورده پرطرفدار نفتی به صورت تک نرخی را در دستور کار قرار داده بود.



بیژن زنگنه وزیر نفت و منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت در طول یک ماه گذشته در اظهاراتی از آمادگی این مجموعه به منظور عرضه بنزین تک نرخی خبر داده بودند.

ادامه عرضه بنزین 400 تومانی در فاز دوم هدفمندی



در همین حال وضعیت بنزین 400 تومانی ذخیره سازی شده در کارت‌های هوشمند سوخت هم نهایی شده است و با دستور العمل جدید دولت بنزین نیمه یارانه ای ذخیره شده در کارت‌ها نمی سوزد و مردم در یک برنامه زمان‌بندی می توانند این بنزین‌ها را مصرف کنند.

قیمت‌های جدید بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها



به گزارش مهر، بر این اساس، با احتساب 24 درصد افزایش قیمت اعلام شده از سوی معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد احتساب 5 درصد عوارض فروش فرآورده های نفتی مصوب مجلس شورای اسلامی بهای بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دو افزایش حداکثر 24 و 5 درصدی را تجربه خواهد کرد.



محاسبات انجام شده، نشان می‌دهد با این افزایش قیمت بهای هر لیتر بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای از 400 به حدود 520 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای حدود 650 تومان، قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد حدود 910 تومان و قیمت هر لیتر بنزین سوپر آزاد حدود 1050 تومان خواهد بود.



از سوی دیگر قیمت هر لیتر گازوئیل نیمه یارانه ای از 150تومان فعلی به حدود 200 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل آزاد به حدود 450 تومان به ازای هر لیتر افزایش می یابد.