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۲۱ فروردین ۱۳۹۳، ۱۲:۳۵

پلی‌آف سری A ایتالیا؛

شاگردان کواچ در دیداری نفس‌گیر پیروز شدند

شاگردان کواچ در دیداری نفس‌گیر پیروز شدند

شاگردان سرمربی تیم ملی والیبال ایران در تیم پروجا ایتالیا در دیداری حساس برابر پیاچنزا به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پروجا ایتالیا پنجشنبه شب در دومین دیدار خود در مرحله پلی‌آف سری A ایتالیا تیم پیاچنزا را 3 بر 2 شکست داد. در این مسابقه که در شهر پروجا برگزار شد، شاگردان اسلوبودان کواچ سرمربی حال حاضر تیم ملی ایران، ست‌های اول و دوم را به ترتیب با امتیازات 25 بر 22  و 25 بر 23 از آن خود کردند ولی ست‌های سوم و چهارم را 25 بر 15 و 25 بر 21 به حریف نامدار خود واگذار کردند.

در ست پنجم این شاگردان کواچ بودند که در دیداری نزدیک و نفس‌گیر با حساب 16 بر 14 برنده شدند تا در این دیدار با حساب 3 بر 2 پیروز شوند. این تیم سومین بازی خود را در مرحله پلی‌آف روز یکشنبه 24 فروردین‌ماه در شهر پیاچنزا برگزار می‌کند.

دیدارهای مرحله پلی‌آف سری A ایتالیا به صورت سه برد از پنج بازی برگزار می‌شود که بدین ترتیب تیم پروجا که هدایت آن بر عهده اسلوبودان کواچ است، تاکنون یک پیروزی و یک شکست مقابل تیم پیاچنزا به دست آورده است.
 

کد مطلب 2267971

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