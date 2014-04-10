به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال پروجا ایتالیا پنجشنبه شب در دومین دیدار خود در مرحله پلیآف سری A ایتالیا تیم پیاچنزا را 3 بر 2 شکست داد. در این مسابقه که در شهر پروجا برگزار شد، شاگردان اسلوبودان کواچ سرمربی حال حاضر تیم ملی ایران، ستهای اول و دوم را به ترتیب با امتیازات 25 بر 22 و 25 بر 23 از آن خود کردند ولی ستهای سوم و چهارم را 25 بر 15 و 25 بر 21 به حریف نامدار خود واگذار کردند.
در ست پنجم این شاگردان کواچ بودند که در دیداری نزدیک و نفسگیر با حساب 16 بر 14 برنده شدند تا در این دیدار با حساب 3 بر 2 پیروز شوند. این تیم سومین بازی خود را در مرحله پلیآف روز یکشنبه 24 فروردینماه در شهر پیاچنزا برگزار میکند.
دیدارهای مرحله پلیآف سری A ایتالیا به صورت سه برد از پنج بازی برگزار میشود که بدین ترتیب تیم پروجا که هدایت آن بر عهده اسلوبودان کواچ است، تاکنون یک پیروزی و یک شکست مقابل تیم پیاچنزا به دست آورده است.
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