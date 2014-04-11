روند نزولی فروش رایانه های شخصی با انقضای ویندوز XP

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای منتشر شده در هفته جاری توسط موسسه تحقیقاتی گارتنر حاکی از آن است که فروش جهانی و سال به سال رایانه های شخصی 1.7 درصد کاهش یافته و در سه ماهه نخست سال 2014 به 76.6 میلیون واحد رسیده است.

یک مطالعه جداگانه که توسط موسسه تحقیقاتی IDC انجام شده نشان دهنده یک کاهش 4.4 درصدی و رسیدن به 73.4 میلیون واحد است.

تحلیل گران می گویند بازار رایانه های شخصی در حال گذار به سوی وسایل قابل حمل مانند تبلت است اما از سوی دیگر جایگزینی دستگاه های دارای سیستم عامل ویندوز ایکس پی که مایکروسافت هفته جاری پشتیبانی فنی از آن را برداشت، نیز عاملی برای کاهش رونق بازار رایانه های شخصی است.

میکاکو کیتاواگا تحلیلگر گارتنر می گوید: پایان پشتیبانی از XP در روز هشتم آوریل نقش مهمی را در تسهیل روند نزول فروش رایانه های شخصی ایفا کرده است.

بررسی ها نشان می دهد از زمانی که مایکروسافت اعلام کرد قصد دارد پشتیبانی فنی خود را از ویندوز XP بردار، رایانه های شخصی دارای سیستم عامل XP ارتقا یافته و به روز شده اند که این امر به ویژه در رایانه های رومیزی شخصی در سه ماهه نخست سال 2014 شاهد روند افزایشی است .

در زمینه فروش رایانه های شخصی، ژاپن شاهد افزایش 35 درصدی سال به سال بوده است که یک عامل آن جایگزینی سیستم عامل های ویندوز XP و البته تغییرات این کشور در مالیات فروش بوده است.

کارشناسان بازار می گویند: اگرچه بازار رایانه های شخصی هنوز ضعیف است اما نشانه هایی از بهبود و رونق در این بازار نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

بازار رایانه های شخصی حرفه ای به طور کلی در مناطقی مانند اروپا، خاورمیانه و آفریقا رونق گرفته است. در آمریکا که روند علاقمندی به تبلت ها رو به کاهش می گذارد شاهد بهبود تدریجی بازار رایانه شخصی هستیم.

"لورن لاورد" از موسسه IDC می گوید: مشکلات رایج رایانه های شخصی حل نشده و همین امر موجب شده است در هشت سه ماهه متوالی ( دو سال مداوم) روند نزولی به خود بگیرد.

به گفته وی بعید به نظر می رسد گذار به سوی وسایل الکترونیکی همراه متوقف شود، با این حال در کوتاه مدت بر کاهش فروش و صادرات رایانه های شخصی موثر خواهد بود چرا که ضریب نفوذ تبلت ها در بسیاری از مناطق جهان رو به افزایش است.

شرکت چینی لنوو در صدر فروشنده های رایانه شخصی جهان ایستاده است. پس از آن شرکت اچ پی قرار دارد. در این بازار، "دل"، "ایسر" و "ایسوس" به ترتیب رتبه های سوم تا پنجم را از آن خود کرده اند.