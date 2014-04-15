پیشروی های جدید ارتش سوریه در "جوره الشیاح" حمص/هلاکت 25 فرد مسلح در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، منابع سوری اعلام کردند: 25 نفر از افراد مسلح وابسته به الکتائب الاسلامیه در کمین ارتش سوریه در الحامدیه در استان ادلب به هلاکت رسیده اند.

این منابع همچنین با اشاره به ورود ارتش سوریه به عسال الورد که ساعاتی قبل انجام شد از استقبال مردم از ارتش سوریه و عقب نشینی گروههای مسلح به سوی منطقه الزبدانی خبر دادند.

همزمان روزنامه الشرق الاوسط فاش کرد: سرکرده های مخالفان سوری با پایان درگیری ها با ارتش سوریه با هدف به دست آوردن پول بیشتر مخالفت می ورزند.

در گزارشی که با عنوان مخالفان مایل به طولانی کردن درگیری ها به خاطر پول هستند آمده است: برخی از سرکرده های گروههای مخالفان در سوریه با پایان درگیری ها با ارتش سوریه مخالفند تا کشورهای حامی این گروهها همچنان به آنها کمک مالی کنند و این افراد ثروت زیادی به دست آورده اند.

در همین حال روزنامه دیلی تلگراف انگلیس اعلام کرد: ترکیه حمله تروریستها به منطقه کسب را هموار کرده است.

این رسانه به نقل از شهود عینی بیان کرد: ترکیه شرایط را برای حمله گروههای مسلح به منطقه کسب در سوریه آسان کرده اند. به طوری که علاوه بر رفع نیازهای آنها برای حمله،به آنها اجازه عبور از مرز نظامی استراتژیک را داده اند.

دیلی تلگراف اعلام کرد: یکی از ساکنان شهری در مرز سوریه با ترکیه روایت کرده است که در شب حمله گروههای مسلح همراه با ارتش ترکیه را مشاهده کرده است که شروع به گلوله باران مناطق مرزی سوریه کرده اند.

در حالی که وزارت خارجه ترکیه هرگونه کمک نظامی به افراد مسلح را تکذیب کرده است اما سازمان دیده بان حقوق بشر از به کارگیری گروههای مسلح از گذرگاه مرزی که نظامیان ترکیه در آن حضور داشته اند پرده برداشته است.

از سوی دیگر شبکه المنار از پیشروی های جدید ارتش سوریه در جوره الشیاح در حمص خبر داد