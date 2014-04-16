به گزارش خبرگزاری مهر، گویا گزارش جدید آژانس بر پایه اقدامات ایران در عمل به تعهدات خود به توافقنامه هسته ای سال گذشته که در ژنو به امضا رسید تنظیم شده است. به موجب این توافق قرار بود که ایران نیمی از اورانیوم 20 درصد خود را به سوخت تبدیل کند و بازرسی های آژانس از تاسیسات هسته ای جمهوری اسلامی نشان می دهد که تهران این مورد را کاملا اجرا کرده است.

همین موضوع موجب شده تا رسانه های عربی همچون العربیه و رسانه های غربی همچون خبرگزاری های فرانسه، رویترز، آسوشیتد پرس و ... با سناریوسازی در مورد اورانیوم 20 درصد و اینکه تهران قصد داشته از این اورانیوم برای تولید بمب هسته ای استفاده کند، گزارش های خود را با تیتر "کاهش توانایی ایران برای ساخت بمب هسته ای" منتشر کنند.

برای مثال العربیه به نقل از دیپلمات هایی که اشاره ای به نام آنها نکرده می نویسد: آژانس بین المللی انرژی اتمی در هفته جاری گزارشی را منتشر می کند که این گزارش از کاهش توانایی ایران برای ساخت بمب به موجب تبدیل نیمی از اورانیوم 20 درصد به سوخت حکایت دارد.

در ادامه این گزارش آمده که ایران بر اساس توافق نامه هسته ای ژنو، اورانیوم 20 درصد خود را به سوخت تبدیل کرده است.

آسوشیتدپرس نیز به نقل از دو دیپلمات‌ که نامشان را فاش نکرده، می نویسد: در گزارش جدید آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی که قرار است طی روزهای آینده بطور عمومی منتشر شود، از کاهش شدید توانایی ایران برای ساخت بمب اتمی سخن گفته است.

به نوشته آسوشیتد پرس، این موضوع به دلیل رقیق سازی نیمی از موادی است که می تواند به اورانیوم مورد نیاز برای تولید سلاح هسته ای تبدیل شود. این رقیق سازی در چارچوب توافق موقت اتمی انجام می شود که در آذر ماه سال گذشته میان ایران و کشورهای عضو گروه 1+5 برای تعلیق بخشی از فعالیت های اتمی در مقابل کاهش برخی تحریم ها، میان ایران و کشورهای 1+5 به امضا رسید.

در دی‌ ماه سال گذشته ایران فرایند اکسید کردن و رقیق سازی اورانیوم ۲۰ درصدی خود را آغاز کرد.

رقیق سازی ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی از جمله مهمترین خواسته های کشورهای غربی به‌ شمار می رود، و دلیل آن این است که داشتن چنین اورانیومی از نظر فنی امکان تولید بمب اتمی را آسان می کند.

به گزارش مهر، هر چند رسانه های غربی و عربی سعی دارند از گزارش جدید آژانس به نفع خود استفاده کرده و بار دیگر با سیاه نمایی به فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران ماهیت نظامی بدهند اما آنچه مشخص است این گزارش جدید تائیدی خواهد بود بر حسن نیت ایران برای حل موضوع هسته ای و عمل تهران به تعهداتی که بر اساس توافق نام هسته ای ژنو پذیرفته است.