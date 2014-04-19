به گزارش خبرگزاری مهر، "اشکان دژآگه" در سال 1986 در تهران متولد شد اما در برلین بزرگ شد و برای هرتا بازی کرد. بر روی گردن او این جمله خالکوبی شده است: "Never forget where you're from" (هرگز فراموش نکن از کجایی.)
وی در مصاحبه با گاردین در خصوص فولام و تیم ملی ایران صحبت کرده است. اشکان گفت: بعضی وقتها دوستانم، مردم و هم تیمیهایم از من میپرسند ایران چه جور جایی است. من میتوانم بگویم ایران کشوری خوب است با مردمانی خوب. درباره چیزهای دیگر نمیخواهم صحبت کنم. من به آنجا می روم تا با تیم ملی بازی کنم و خانواده ام را ببینم. این چیزی است که می دانم.
دژآگه افزود: افتخار میکنم برای ایران بازی میکنم اما بسیاری از مردم به خاطر چیزهایی که در اخبار میشنوند، ذهنیت منفی در مورد ایران دارند. به خاطر همین است که بعضی ها از ایران میترسند. فقط می توانم بگویم مردم ایران خیلی خوب هستند.
تیم ملی ایران در رقابتهای جام جهانی با تیم های آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین همگروه است. ایران در حالی در این رقابتها حضور پیدا می کند که جمعی از بازیکنان این تیم از جمله اشکان دژآگه، دانیل داوری، رضا قوچان نژاد و مهرداد بیت آشور ساکن کشورهای دیگر هستند. "کارلوس کیروش" در نظر دارد از این بازیکنان در دیدارهای دوستانه مقابل تیمهای بلاروس، مونته نگرو و آنگولا استفاده کند.
دژآگه که در اولین حضورش در تیم ملی ایران دو گل مقابل قطر به ثمر رساند، گفت: میدانم بازی دوستانه مقابل ایران کار ساده ای نیست اما کیروش مربی باتجربهای است. به همین خاطر است که او توانسته ترتیب برگزاری این سه بازی را بدهد. حضور در برزیل برای ایران اتفاقی باورنکردنی است. همه کشور از این بابت به خود می بالند. حتی اگر موفق به صعود از گروهمان نشویم. 100 هزار نفر در استادیوم آزادی برای ما فریاد میکشند. ایران بعد از ژاپن بهترین تیم آسیاست. اما در این تورنمنت فشاری بر روی تیم ایران نیست.
دژآگه ادامه داد: ما به جام جهانی می رویم و فقط بازی می کنیم. چنانچه بتوانیم به دور بعد صعود کنیم برای نخستین بار خواهد بود که این اتفاق برای ایران رخ می دهد. آرژانتین به عنوان صدرنشین از گروه ما صعود خواهد کرد اما ما مقابل نیجریه و بوسنی و هرزگوین شانس داریم. چراکه نه، ما تیم با استعدادی داریم.
وی گفت: میدانم که بازیکنان ایرانی زیادی نیستند که در لیگهای بزرگ بازی میکنند، به ویژه در بوندس لیگا. رضا قوچان نژاد در چارلتون بازی میکند اما برای بازیکنان جوان دشوار است که بخواهند نام خود را مطرح کنند. من خوش شانس تر از آنها بودم چون در آلمان زرگ شدم اما خیلی از بازیکن یابها به ایران نمیروند تا بازیکنان ایرانی را مد نظر بگیرند. البته شاید بازیکن یابها از دوبی و قطر باشند و شما به میزان زیادی باید خوش شانس باشید تا تا این فرصت را پیدا کنید در اروپا بازی کنید. به همین خاطر است که بازیکنان ما در رقابتهای جام جهانی نشان خواهند داد که چقدر خوب خواهند بود.
تیم فولام در رقابتهای لیگ برتر در تلاش است تا به دسته پایین تر سقوط نکند.
"فلیکس ماگات" سومین مربی تیم فولام در فصل جاری است و "اشکان دژآگه" تاکید دارد این تیم قادر خواهد بود با سرمربی آلمانی خود در لیگ برتر بماند.
دژآگه چنین وضعیتی را سه سال قبل با ماگات در ولفسبورگ تجربه کرده است.
وی در گفتگو با گاردین اظهار داشت: فولام باید در لیگ برتر بماند و فلیکس ماگات گزینه صحیح برای انجام آن است. از او در آلمان به عنوان یک نام بزرگ یاد میکنند، کسی که با ولفسبورگ و بایرن مونیخ جام برده است. او این توانایی را دارد که به دیگران آرامش دهد و آنها را بر روی کاری که میخواهند انجام دهند، متمرکز کند.
دژآگه افزود: ماگات ظرفیت مورد نیاز تیم را میشناسد و این مهم است که هدایت تیم در دست کسی باشد که پیش از این چنین تجربهای را از سر گذرانده باشد. او با بیشتر بازیکنان تیم صحبت میکند و به آنها اطمینان خاطر میدهد و نیز به ما یادآوری میکند که کارمان چیست. در حال حاضر بزرگترین مشکل ما فشاری است که از بیرون به تیم وارد میشود اما او با صحبت کردن در این خصوص، آن را تسهیل میکند.
تیم فولام عصر شنبه در زمین تاتنهام با این تیم دیدار میکند.
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