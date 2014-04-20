استخدام دولتی محدود است/ بايد به دنبال ايجاد اشتغال غير دولتي افراد باشيم

اقبال محمديان در گفتگو با خبرنگار مهر، خوزستان را موتور محركه اقتصاد كشور برشمرد و با اشاره به اينكه سياست گذاري دولت به شكل كلان ترسيم شده است، تشكيل تعاوني ها و ورود بخش خصوصي به عرصه ي اقتصاد كشور را براي گسترش استان و ايجاد اشتغال ضروري دانست.



وي، فرهنگ را عامل سازنده اقتصاد ذكر كرد و خواستار برنامه ريزي براي ارتباط بيشتر با رسانه هاي همگاني براي آشنايي با وظايف اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و ترويج اشتغالزايي شد.



معاون اشتغال و كارآفريني اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خوزستان، اعتبارات دولتي را جوابگوي نياز استان ندانست و راه نجات استان را ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و تشكيل تعاوني ها با سرمايه اندك اعضا دانست كه مولد توليد و اشتغال اند.



محمديان، امضاي تفاهم نامه با شهرداري اهواز را گام نخست برای ایجاد اشتغال پایدار و رفع معضلات اجتماعی و توسعه مناطق شهری اهواز برشمرد و اظهار اميدواري كرد: تفاهم نامه شكل اجرايي به خود بگيرد.



وي در ادامه از ترسيم اهداف كلان استان، تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت، تهيه سند راهبردي، ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و جذب مشاركت هاي مردمي سخن گفت و رقم تخصيصي تسهيلات دولت را در سال جاري به كارآفرينان و فعالان كارهاي توليدي و خدماتي 574 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: اگر همه اين رقم هم جذب شود باز به اندازه يك نفر سرمايه گذار كه مي آيد و 500 ميليارد تومان در استان سرمايه گذاري مي كند، نيست. بنابراين، براي جذب تسهيلات بانكي، همكاري دستگاه هاي اجرايي مرتبط به ويژه بانك هاي عامل ضروري است.



وي گفت: وظيفه ما و رسانه هاي همگاني اين است كه چهره اي آرام و شاداب و داراي امنيت سرمايه گذاري از استان مان به جامعه و سرمايه گذاران ارايه دهيم تا براي سرمايه گذاري در استان تشويق شوند.



محمديان در ادامه بر ضرورت شناسايي و بررسي واحدهاي فعال كه پائين تر از ظرفيت كار مي كنند و مي توانند با افزايش ظرفيت در راه ايجاد اشتغال گام موثرتري بردارند و همچنين واحدهاي نيمه تكميل كه اعتبار گرفته و تبديل به سوله كرده اند و هم اكنون مخروبه شده اند تاكيد كرد.

