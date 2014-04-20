صندوق بیمه روستائیان و عشایر شهرستان بهار بیش از 6 هزار عضو دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سماواتی ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات صندوق بیمه روستائیان و عشایر شهرستان بهار با اشاره به اینکه توسعه و ترویج صندوق بیمه روستائیان و عشایر مشارکت همه جانبه مردم و مسئولان را می طلبد، افزود: در سال جاری دو بخشنامه در راستای برداشتن محدودیت سنی برای ثبت نام در صندوق بیمه و همچنین حق ثبت نام کشاورزان ساکن در مناطق شهری مشمول عضویت در صندوق بیمه صادر شده که اجرای این دو بخشنامه میزان برخورداری کشاورزان و عشایر را از مزایای این صندوق افزایش خواهد داد.

مهدی سماواتی افزود: تا قبل از اجرای بخشنامه در سال جاری 10 هزار و 171 نفر در کل استان همدان عضو صندوق بیمه عشایر بودند که با اجرای این بخشنامه این تعداد به بیش از 30 هزار نفر می رسد.

سماواتی اذعان داشت: در حال حاضر شش هزار و 10 نفر معادل 59 درصد از روستائیان و عشایر شهرستان بهار عضو صندوق بیمه هستند.

وی همچنین در خصوص عدم برخورداری روستائیان عضو صندوق از دفترچه بیمه نیز اظهار داشت: از آنجا که در حال حاضر 17 نوع دفترچه بیمه در کل کشور صادر می شود، دولت اجازه صدور نوع دیگری از دفترچه توسط این صندوق نمی دهد چراکه در سال جاری قصد صدور یک دفترچه واحد برای تمامی بیمه شدگان در سطح کشور است، بنابراین اعضای این صندوق می توانند برای دریافت دفترچه به بیمه سلامت مراجعه کنند چراکه تنها این بیمه عهده دار درمان روستائیان و عشایر است.

سماواتی در مورد دریافت مستمری اعضای صندوق بیمه روستائیان و عشایر نیز اعلام داشت: با اجرای بخشنامه در سال جدید اعضای این صندوق به جای دریافت دو سوم مستمری، مستمری خود را به طور کامل دریافت خواهند کرد.

فرماندار شهرستان بهار نیز گفت: یکی از شاخص های ارزیابی بخشداران در پایان سال، میزان عملکردشان در راستای ترویج و توسعه صندوق بیمه روستائیان و عشایر در سطح شهرستان است.

محسن مرادی پناه با اشاره به اینکه یکی از اولویت های اساسی دولت تدبیر و امید، تحت پوشش قرار دادن تمامی اقشار جامعه در لوای بیمه است، اذعان داشت: باید تمامی اقشار مختلف تحت پوشش بیمه قرار بگیرند تا دغدغه ای برای آینده فرزندانشان نداشته باشند.

مرادی پناه افزود: در حال حاضر بخش اعظم مردم کشور بیمه هستند ولی در بخش کشاورزی در سال های گذشته به مشکل برخوردیم تا جائیکه بسیاری از کشاورزان به دلیل نبودن تدابیر و ساز و کار لازم به شکل خویش فرمایی و آزاد اقدام به بیمه خود نمودند.

وی با بیان این مطلب که در حال حاضر دولت ترویج و توسعه طرح عضویت در صندوق بیمه روستائیان و عشایر را در اولویت کاری خود قرار داده است، اظهار داشت: از آنجا که طرح بیمه همگانی یکی از طرح های اولویت دار دولت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها است لذا عضویت کشاورزان و عشایر در صندوق بیمه به نوعی عمل به این طرح است.

مرادی پناه با اشاره به اینکه در حال حاضر شش هزار کشاورز در شهرستان بهار عضو صندوق بیمه روستائیان و عشایر هستند، اعلام داشت: بسیاری از روستائیان هنوز اطلاع چندانی از این صندوق و مزایای آن ندارند لذا دهیاران، بخشداران، کارگزاران بیمه و جهاد کشاورزی اطلاع رسانی در خصوص نحوه عضویت و مزایای این نوع بیمه را باید در رأس امور خود در سال جاری قرار دهد.

وی با بیان این مطلب که نهادینه سازی صندوق بیمه روستائیان و عشایر باید یکی از شاهکارهای دولت تدبیر و امید باشد، افزود: از آنجا که این صندوق خدمات بهینه ای را می تواند به اعضای خود ارائه دهد و از طرفی هم با رفاه اجتماعی مردم بخش آسیب پذیر جامعه سر و کار دارد ترویج آن باید به طور جدی پیگیری شود.