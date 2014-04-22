به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ می‌خواهد از جام قهرمانی خود دفاع کند. آخرین بار تیم میلان بود که در سال 1990 موفق به انجام این کار شد. مردان "پپ گواردیولا" ماه قبل به عنوان قهرمانی رقابتهای بوندس لیگا دست پیدا کرده اند و این موضوع سبب شده تا آنها تمام تمرکز خود را بر روی قهرمانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا بگذارند.

از سویی رئال مادرید، قهرمان 9 دوره رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا، برای کسب لالیگا با آتلتیکو مادرید و بارسلونا در رقابت است و از این حیث از بایرن عقب‌تر است. رئال این هفته بازی نکرده در حالی که بایرن با نتیجه 2 بر صفر مقابل اینتراخت برانشوایگ به برتری رسیده است.

بایرن که تا به حال پنج بار در این رقابتها به قهرمانی رسیده برای بازی با رئال مادرید "مانوئل نویر" را به خدمت خواهد داشت. این دروازه بان 28 ساله در تمرینات روز یکشنبه حضور پیدا کرد ضمن اینکه "دیوید آلابا" هم که در بازی با برانشوایگ غایب بود، به این بازی می‌رسد.

بایرن در نیمه نهایی فصل 12-2011 موفق شد در ضربات پنالتی مقابل رئال به برتری برسد و به دیدار پایانی راه پیدا کند. "مانوئل نویر" در آن بازی قهرمان بایرن بود و پنالتی‌های رونالدو و کاکا را گرفت.

بایرن و رئال مادرید پیش از این پنج بار در مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان بازی کرده اند که باواریایی‌ها چهار بار برنده شده اند. بایرن در سال 1976، 1987، 2001 و 2012 برنده شده و تنها موفقیت رئال به سال 2000 بازمی گردد.

رئال مادرید از سال 2002 موفق به فتح رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا نشده با این حال آنها در حالی میزبان بایرن هستند که در 17 بازی گذشته خود در رقابتهای اروپایی در برنابئو شکست نخورده‌اند. آخرین شکست این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا به مرحله نیمه نهایی 11-2010 بازمی گردد جایی که بارسلونا با مربیگری "پپ گواردیولا" موفق شد با نتیجه 2 بر صفر به برتری برسد.

خبر خوش برای رئال مادرید اینکه این تیم می تواند "کریستیانو رونالدو" و "گرث بیل" را برای این بازی به خدمت داشته باشد. این دو بازیکن از بند آسیب دیدگی رهایی یافته اند و به نظر نمی‌رسد برای رویارویی با بایرن مشکلی داشته باشند. "سرخیو راموس" هم به احتمال فراوان قادر به بازی برای رئال هست.

از سویی بایرن مونیخ در 10 بازی گذشته خارج از خانه خود در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا بدون شکست بوده و این موضوع می‌تواند در راه صعود آنها به دیدار پایانی در لیسبون تاثیرگذار باشد.

دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را سه شنبه شب تیم‌های آتلتیکو مادرید و چلسی برگزار خواهند کرد.