دکتر سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تشکیل شورای مشورتی منتخب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران گفت: نامه‌ای به تمام روسای واحدها نوشته و درخواست کرده ایم اسامی اعضای هیات علمی دانشیار و استاد هر واحد را اعلام کنند.

وی ادامه داد: در آن نامه از روسای واحدها خواسته ایم با روشی مطمئن از همه اعضای هیات علمی شامل مربی، استادیار، استاد درخواست کنند تا نمایندگان خود را برای شورای مشورتی منتخب اعضای هیات علمی دانشگاه معرفی کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: تعداد نمایندگان هر واحد در شورای منتخب بستگی به جمعیت آن واحد دارد، واحدهای بزرگتر تعداد نمایندگانی که معرفی می کنند بیشتر است.

وی افزود: در نهایت یک هفته به واحدها فرصت داده ایم شنبه یعنی امروز فرصت تمام است و از امروز به بعد طبق آیین نامه مربوطه اظهار نظر همکارن در حضور رئیس و معاون واحد و معاون آموزشی دانشگاه قرائت شده و سپس اعلام می شود نماینده هر واحد چه کسانی هستند.

قمصری یادآورشد: به طور خلاصه می توان گفت مقررشده نمایندگانی از دانشکده‌ها به نسبت جمعیت آنها انتخاب شده و شورای مشورتی را تشکیل دهند پیش بینی ما این است تا آخر هفته آینده ترکیب شورای مشورتی منتخب اعضای هیات علمی دانشگاه مشخص شود.

وی افزود: پس از اینکه شورای منتخب ایجاد شد طبق آیین‌نامه ای که تنظیم می شود نمایندگان واحدها به روشی که خود تعیین می کنند به جمع بندی رسیده و افراد منتخب را به وزیر علوم معرفی می کنند.

ضیایی - مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران نیز افزود: اکنون به تمام واحدهای دانشگاه فرم ارسال شده، و با پیش بینی تمهیدات امنیتی صندوق هایی در واحدها مستقر شده است و تا این هفته منتخبین شورای مشورتی مشخص می شوند.

در همین زمینه دکتر محمد حسین امید سرپرست دانشگاه تهران در حاشیه نشست راه اندازی دو کرسی جدید یونسکو در دانشگاه تهران در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه احتمال ریاست وی بر دانشگاه تهران چقدر است گفت: تمام دو هزار عضو هیات علمی دانشگاه تهران گزینه های روی میز ریاست دانشگاه هستند .