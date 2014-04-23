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۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۲۳:۴۸

هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا؛

فولاد حریف عربستانی را گلباران کرد/ صعود مقتدرانه شاگردان فرکی

فولاد حریف عربستانی را گلباران کرد/ صعود مقتدرانه شاگردان فرکی

شاگردان حسین فرکی در آخرین دیدار از مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا برابر حریف عربستانی جشنواره از گل به راه انداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شامگاه امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیم های الفتح عربستان و فولاد ایران در عربستان پیگیری شد که طی آن شاگردان حسین فرکی با نتیجه 5 بر یک حریف خود را شکست دادند و مقتدرانه به مرحله بعدی صعود کردند.

در این دیدار لوسیانو پریرا در دقایق 10، 35 و 44 و غلامرضا رضایی در دقایق 80 و 90 برای فولاد گلزنی کردند. لوسیانو دو گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. محمد الفهمید هم در دقیقه 62 تنها گل تیم الفتح را به ثمر رساند.

در دیگر دیدار این گروه تیم بنیادکار ازبکستان با پیروزی برابر الجیش قطر به همراه فولاد راهی مرحله بعد شد. شاگردان فرکی با 14 امتیاز به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شدند و بنیادکار با 8 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد.

کد مطلب 2277270

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