مدیرکل یونسکو از میراث جهانی ایران دیدن می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرینا بوکووا در این سفر 5 روزه که به دعوت وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود، علاوه بر تهران به استان‌های اصفهان، فارس و کرمان نیز می رود و در جریان میراث جهانی این شهرها از جمله ارگ بم، میدان نقش جهان و مسجد امام و تخت جمشید نیز قرار خواهد گرفت.

وی ضمن دیدار با وزیر امورخارجه، جلسه مشترکی نیز با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خواهد داشت.

افزایش سهمیه ایران در میراث جهانی، نگرانی از تصاحب میراث ایرانیان به نام کشورهای دیگر و چگونگی ثبت میراث مشترک با کشورهای دیگر از جمله موضوعات مورد بحث در این جلسه خواهد بود.

بوکووا، متولد صوفیه بلغارستان است که از سال 2009 مدیرکلی یونسکو را عهده‌دار بود و در سال 2013 مجددا به‌عنوان مدیرکل این سازمان انتخاب شد.