ماموستا مجتهدي مروج فرهنگ وحدت و انسجام در كشور بود

حجت الاسلام مسعو صفي ياري در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسليت رحلت ماموستا مجتهدي امام جمعه سنندج بيان كرد: ماموستا مجتهدي در زمان عمر با بركت خويش مروج فرهنگ وحدت، همدلي و انسجام در كشور بود.

وي ادامه داد: بي شك رحلت اين عالم جليل القدر و مجاهد نستوه كه در تبيين آموزه هاي ديني، ترويج فرهنگ وحدت و همدلي در كشور فعال بود لطمه جبران ناپذير براي جامعه به شمار مي رود.

مدير كل تبليغات اسلامي استان كردستان تواضع، فروتني، مردم داري و خدمت در سنگر مقدس نماز جمعه را از جمله ويژگي هاي برجسته ماموستا مجتهدي عنوان كرد و افزود: ماموستا مجتهدي در هر شرايطي براي خدمت به مردم تلاش كرد و بدون شك رحلت ايشان لطمه اي جبران ناپذير براي جامعه به شمار مي رود.

حجت الاسلام صفي ياري گفت: ارتحال عالم فاضل حاج ماموستا ملا حسام الدين مجتهدي امام جمعه سنندج و نماينده مردم كرستان در مجلس خبرگان رهبري را به محضر مقام معظم رهبري، مردم مسلمان استان كردستان، سلسله جليله علما و روحانيون معظم استان به ويژه خانواده مكرم آن فقيد سعيد تسليت عرض مي كنم.

امام جمعه سنندج از 24 فروردين ماه در سنندج بستري و بعد از پنج روز براي ادامه درمان به تهران منتقل شد ولي روز شنبه دار فاني را وداع گفت.

ماموستا حسام الدين مجتهدي از چهره هاي برجسته مذهبي و ديني كشور بود كه در دو دوره به عنوان امام جمعه سنندج فعاليت كرد و از دو سال قبل نيز با راي مردم استان به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبري انتخاب شد.