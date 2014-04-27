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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۱۱

ساموئل دلواس:

برای بازی در تیم ملی راگبی ایران لحظه شماری می‌کنم

برای بازی در تیم ملی راگبی ایران لحظه شماری می‌کنم

راگبی باز نوجوان دورگه ایرانی، فرانسوی که در حومه پاریس فعالیت می‌کند اظهارعلاقه کرد که برای تیم ملی ایران به میدان برود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، "ساموئل دلواس" نوجوان ایرانی در این خصوص گفت: از طریق وزارت ورزش و جوانان با انجمن راگبی ارتباط برقرار کردم و آرزویم این است که یک روز پیراهن تیم ایران را برتن کنم و برای این مهم لحظه شماری می‌کنم.

وی اظهار داشت: من در فرانسه به دنیا آمده‌ام و هم اکنون 14 سال دارم و در شهر"ونسن" در شرق پاریس زندگی می‌کنم. راگبی را از سن 6 سالگی آغاز کردم و هم اکنون در کلوپ ونسن بازی می‌کنم.

ساموئل دلواس افزود: من به همراه دو برادرم راگبی بازی می‌کنیم و مشوق اصلی ما پدرم بود که به این ورزش علاقه دارد، شنیدم که ایران در راگبی فعالیت خوبی دارد و روز به روز در حال توسعه و گسترش است و به همین خاطر دوست دارم که روزی بتوانم در تیم ملی ایران بازی کنم، این آرزویی است که دو برادر دیگرم هم دارند و می‌خواهند که بازی در ایران را تجربه کنند.
 

کد مطلب 2279130

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