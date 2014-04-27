به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، "ساموئل دلواس" نوجوان ایرانی در این خصوص گفت: از طریق وزارت ورزش و جوانان با انجمن راگبی ارتباط برقرار کردم و آرزویم این است که یک روز پیراهن تیم ایران را برتن کنم و برای این مهم لحظه شماری می‌کنم.

وی اظهار داشت: من در فرانسه به دنیا آمده‌ام و هم اکنون 14 سال دارم و در شهر"ونسن" در شرق پاریس زندگی می‌کنم. راگبی را از سن 6 سالگی آغاز کردم و هم اکنون در کلوپ ونسن بازی می‌کنم.

ساموئل دلواس افزود: من به همراه دو برادرم راگبی بازی می‌کنیم و مشوق اصلی ما پدرم بود که به این ورزش علاقه دارد، شنیدم که ایران در راگبی فعالیت خوبی دارد و روز به روز در حال توسعه و گسترش است و به همین خاطر دوست دارم که روزی بتوانم در تیم ملی ایران بازی کنم، این آرزویی است که دو برادر دیگرم هم دارند و می‌خواهند که بازی در ایران را تجربه کنند.

