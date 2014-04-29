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۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۴:۱۸

مسئولان بیس بال و سافت بال ایران در کنگره جهانی شرکت می‌کنند

مسئولان بیس بال و سافت بال ایران در کنگره جهانی شرکت می‌کنند

فدراسیون جهانی بیسبال و سافت بال(wbsc) اعلام کرد که در اولین کنگره جهانی که در تونس برگزار خواهد شد نمایندگان 141 کشور جهان حضور خواهند یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین کنگره جهانی بعد از ادغام دو فدراسیون بیسبال و سافت بال به شمار می‌آید که روسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های 141 کشور دنیا از قاره‌های اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه در آن شرکت خواهند کرد.

علیرضا ادیب رئیس انجمن بیسبال و سافت بال کشورمان به همراه مهرداد حاجیان مسئول کمیته مربیان انجمن در این کنگره که طی روزهای 20 و 21 اردیبهشت در شهر "حمامت" تونس برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.

در این کنگره که به ریاست "ریکاردو فراچری" رئیس ایتالیایی فدراسیون جهانی بیسبال و سافت بال و با حضور خانم "لوبنگ چو" دبیر کل اهل مالزی برگزار می‌شود در خصوص موضوع المپیکی شدن بیسبال و همچنین لزوم اتحاد بیسبال و سافت بال بعد از ادغام این دو فدراسیون بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
 

کد مطلب 2280988

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