به گزارش خبرنگار مهر، این نخستین کنگره جهانی بعد از ادغام دو فدراسیون بیسبال و سافت بال به شمار می‌آید که روسای فدراسیون‌ها و انجمن‌های 141 کشور دنیا از قاره‌های اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه در آن شرکت خواهند کرد.

علیرضا ادیب رئیس انجمن بیسبال و سافت بال کشورمان به همراه مهرداد حاجیان مسئول کمیته مربیان انجمن در این کنگره که طی روزهای 20 و 21 اردیبهشت در شهر "حمامت" تونس برگزار می‌شود شرکت می‌کنند.

در این کنگره که به ریاست "ریکاردو فراچری" رئیس ایتالیایی فدراسیون جهانی بیسبال و سافت بال و با حضور خانم "لوبنگ چو" دبیر کل اهل مالزی برگزار می‌شود در خصوص موضوع المپیکی شدن بیسبال و همچنین لزوم اتحاد بیسبال و سافت بال بعد از ادغام این دو فدراسیون بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

