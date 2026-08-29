۲۸ پروژه در آبدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب حاجیانی عصر شنبه در حاشیه نشست شورای اداری بخش با حضور مسولان شهرستان و در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی بخش آبدان بیان داشت : امروزبا همه شرایط خاص کشور با افتخار پروژه های بخش آبدان را افتتاح و این پزوژه ها قدمی کوچک در مسیر توسعه بخش آبدان است.

بخشدار آبدان افزود :۴۲ میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی اعتبار در نظر گرفته شده بود.

حاجیانی از پروژه بسیار مهم نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی سرمستان هم با اعتباری بالغ بر هزار و دویست میلیارد تومان عملیات اجرایی آغاز شده است.

فرماندار شهرستان دیر نیز گفت: نگاه ما در شهرستان توسعه متوازن همه بخش ها بوده است.

سید علیرضا سجادی در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی افزود: درشهرستان دیر هیچ گونه کمبود کالایی در دوران جنگ ودر این برهه نداشتیم و مردم شهرستان دیر نهایت همکاری با مجموعه فرمانداری داشته اند.

شهردار آبدان نیز گفت: شهرداری آبدان با تمام تلاش در راستای مبلمان شهری تلاش میکند در خدمت مردم باشد

سید عیسی حسینی افزود: همه مردم باید درکنار شهرداری کمک کنند تا شهری خوب ودر شان مردم رقم بخورد.