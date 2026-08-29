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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

۲۸ پروژه در آبدان افتتاح شد

۲۸ پروژه در آبدان افتتاح شد

بوشهر- بخشدار آبدان گفت: درشهرستان دیر هیچ گونه کمبود کالایی در دوران جنگ ودر این برهه نداشتیم و مردم شهرستان دیر نهایت همکاری با مجموعه فرمانداری داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب حاجیانی عصر شنبه در حاشیه نشست شورای اداری بخش با حضور مسولان شهرستان و در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی بخش آبدان بیان داشت : امروزبا همه شرایط خاص کشور با افتخار پروژه های بخش آبدان را افتتاح و این پزوژه ها قدمی کوچک در مسیر توسعه بخش آبدان است.

بخشدار آبدان افزود :۴۲ میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی اعتبار در نظر گرفته شده بود.

۲۸ پروژه در آبدان افتتاح یا آغاز شد

حاجیانی از پروژه بسیار مهم نیروگاه خورشیدی ۱۸ مگاواتی سرمستان هم با اعتباری بالغ بر هزار و دویست میلیارد تومان عملیات اجرایی آغاز شده است.

فرماندار شهرستان دیر نیز گفت: نگاه ما در شهرستان توسعه متوازن همه بخش ها بوده است.

سید علیرضا سجادی در حاشیه افتتاح پروژه های عمرانی افزود: درشهرستان دیر هیچ گونه کمبود کالایی در دوران جنگ ودر این برهه نداشتیم و مردم شهرستان دیر نهایت همکاری با مجموعه فرمانداری داشته اند.

شهردار آبدان نیز گفت: شهرداری آبدان با تمام تلاش در راستای مبلمان شهری تلاش میکند در خدمت مردم باشد

سید عیسی حسینی افزود: همه مردم باید درکنار شهرداری کمک کنند تا شهری خوب ودر شان مردم رقم بخورد.

کد مطلب 6931724

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