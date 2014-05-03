تصاویر "فرگام" 5 ماه پس از بازگشت/ ترغیب کودکان به فضا با کمک میمون فضانورد

دکتر محمد ابراهیمی رئیس پژوهشکده سامانه های فضانوردی در گفتگو با خبرنگار مهر، وضعیت میمون فضانورد ایران را مطلوب و ایده ال ارزیابی کرد و گفت: هر دو میمون فضانورد کشور - آفتاب و فرگام - که با دو کاوشگر پیشگام و پژوهش به فضا پرتاب شدهد در شرایط خوب و ایده آلی به سر می برند.

وی با بیان اینکه در حال مذاکره برای تغییر مکان نگهداری این میمون ها هستیم افزود: هم اکنون این میمون ها در مکانی که روی داروها کار می کنند نگهداری می شوند و از این بابت شرایط مناسبی برای بازدید از آنها فراهم نیست براین اساس قصد داریم دو میمون فضانورد را در خارج از تهران مستقر کنیم که بازدید از آنها برای عموم به ویژه مدارس راحت تر صورت گیرد.

ابراهیمی در مورد به کارگیری مجدد این دو موجود زنده برای اعزام به فضا و یا پروژه های تحقیقاتی گفت: دیگر کار خاصی با این میمون ها نداریم و معمولا در دنیا هم مرسوم نیست که بیش از یک بار موجود زنده به فضا اعزام شود، اما از این میمون ها برای کارهای ترویجی و ترغیب کودکان و نوجوانان به بحث فضا استفاده خواهد شد.

آخرین تصاویر میمون فضانورد ایران

به گزارش مهر، فرگام از لحاظ شرایط روحی و جسمی در شرایط ایده آل قرار دارد و نتایج معاینه روزانه آن توسط تیم های نگهداری حاکی از سلامت کامل جسمانی سیستم قلبی عروقی، تنفس و سیستم عضلانی این میمون فضانورد است.

به گزارش مهر، دانشمندان فضایی کشورمان نیمه دوم آذرماه 92 برای دومین بار میمونی از نژاد رزوس را با کاوشگر "پژوهش" به ارتفاع زیرمداری پرتاب کردند که این محموله زیستی با موفقیت به زمین بازگشت.

این سفر فضایی برای دومین میمون فضایی - فرگام - هیچ گونه آثار سوئی به جای نگذاشته و هم اکنون فرگام همانند سایر میمون های موجود در محل نگهداری خود در شرایط عادی به زندگی طبیعی ادامه می دهد .