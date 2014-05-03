به گزارش خبرگزاری مهر، "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در گفتگویی که به تازگی با روزنامه الاخبار داشته است به نگرانی های خود درباره انتخاب رئیس جمهور این کشور در برهه آتی اشاره کرده است.

وی با اشاره به نگرانی هایش درباره عدم تصمیم گیری جریانهای لبنانی به صورت کاملا مستقل درباره انتخاب رئیس جمهور جدید و از دست دادن فرصت موجود، اعلام کرد: اگر حوادث چهارشنبه گذشته (جلسه دوم پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور که به حدنصاب لازم نرسید) دوباره تکرار شود و حدنصاب لازم تکمیل نشود احساس نگرانی و ترس من از وقوع خلاء ریاست جمهوری جدی تر می شود.

نبیه بری با هشدار درباره عدم استفاده جریانهای سیاسی لبنان از فرصت پیش رو، افزود: اگر به تاریخ 25 مه برسیم ، دخالت خارجی در موضوع انتخاب رئیس جمهور واقع خواهد شد.

وی درباره موضع "ولید جنبلاط" در انتخابات ریاست جمهوری لبنان نیز اظهار داشت: من در گذشته گفته ام و باز هم تکرار می کنم که جنبلاط حلقه ارتباطی را قطع نمی کند. مواضع وی برخی اوقات کاملا تغییر می کند و از صفر درجه به 360 درجه می رسد اما در زمان تصمیمات اساسی در سطح کشور وی کاملا براساس اصول خودش عمل می کند. جنبلاط در واقع دوست نزدیک ما محسوب می شود.