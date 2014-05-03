به گزارش خبرنگار مهر، مجلس سوگواري شهادت دهمين امام شيعيان جمعه‌شب با تلاوت آیات قرآن کریم توسط حاج مهدي انگاليان قاری ممتاز آغاز شد و در ادامه حجت الاسلام حبيب الله فرحزاد استاد حوزه و دانشگاه به ایران سخنرانی پرداخت.

در اين آئين ذاكران اهل بيت (ع)، حاج نزار قطري و حاج صادق آهنگران با حضور بیش از 15 هزار نفر مردم ولایتمدار استان در مصلای بزرگ جمعه بوشهر برگزار شد.

همچنین خادمین حرمین شریف امام علی (ع)، امام حسین (ع)، حضرت ابوالفضل (ع)، امام موسی کاظم (ع)، امام رضا(ع)، امام جواد (ع)، امام هادی (ع)، امام حسن عسگری (ع)، حضرت معصومه (س)، خادمان حرمین شریف حضرت شاه عبدالعظیم حسنی(ع)، حضرت شاه چراغ(ع)، حضرت رضا(ع) و مسجد جمکران؛ پرچم هاي متبرك گنبد حرم امامان را به آيت الله صفايي بوشهري، نماينده رهبر معظم انقلاب اسلامي و امام جمعه بوشهر اهدا كردند و مراسم با لبيك گويي مسئولان استاني و مردم ولايتمدار خاتمه يافت.

حجت‌الاسلام فرحزاد در این آئین با بيان اينكه امام صادق(ع) فرمودند؛ در قيامت هيچ عملي برتر و گرامي تر از صلوات بر محمد و آل محمد نيست، اظهار داشت: امام صادق(ع)فرمودند؛ كسي كه صد مرتبه بگويد(يا رب صلي علي محمد و آل محمد)خداوند يكصد حاجت از حوائج او از جمله سي حاجت دنيوي برآورده مي شود.

این استاد حوزه علمیه افزود: بسيار زيبا و مهم است، به آن دليل كه شب اول ماه رجب المرجب مصادف با شهادت امام هادي (ع) است و ماه هاي رجب، شعبان و رمضان، ايام بسيار ارزشمندي هستند و از ماه رجب به عنوان ماه بزرگ خدا تعبير شده است و همانطور كه در قرآن كريم اشاره شده است، ماه رجب يك امتياز نسبت به ماه هاي شعبان و رمضان دارد و آن اينكه ماه رجب، ماه حرام است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه رجب ماه بزرگی است که برای آن حسنات بسیار وجود دارد و باب رحمت و مغفرت الهی برای آمرزش گناه بندگان در آن گشوده می‌شود، اضافه كرد: ماه رجب یکی از ماه های با فضیلت است و روایات بسیاری در فضایل آن بیان شده است. چرا که خداوند در قرآن كريم، چهار ماه را حرام معرفی می‌کند، که یکی از آن‌ها ماه رجب است و شروع ماه شعبان و رمضان، از ماه رجب آغاز مي شود.

اين سخنران و كارشناس مذهبي با اشاره به اينكه ماه رجب، ماه مناجات و بندگی و ماه خانه تکانی دل ها ، ماه مولای متقیان امیرالمؤمنین امام علي (ع) است، گفت: ماه رجب، ماه توحید و هم نشینی با محبوب و موسم نجوا و سخن گفتن با حضرت دوست (جل ذکره) است و ماه رجب، رشته پیوند از پا فتادگان طریق دوست با اوست و اهل مراقبه سالی را به انتظار فرا رسیدن آن، روز شماری می کنند تا شب‌هایش را با خداوند خود خلوت کنند و راز دل با او بگویند و چه زیباست حال وارستگانی که دل از تمام تعلقات و وابستگی ها کنده اند و تمام همت خویش معطوف صاحب دل کرده اند و در اين ايام معتكف حضرت دوست مي شوند.

وي بيان كرد: بركت ماه رمضان و شب هاي قدر از ماه رجب كليد مي خورد و خوشا به حال بندگاني كه از اين ماه استفاده مي كنند و رحمت هاي اين ماه، شامل حالشان مي شود و خداوند در اين ماه رحمتش را مي گستراند و باران رحمت مي بارد و تا آنجا كه شيطان نسبت به اين رحمت الهي حسادت مي كند و هر كسي مي تواند به اندازه ظرفيتش استفاده بكند و ما بايد راه را نبنديم و ظرف وجودي خود را وارونه نگيريم.

اين استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينكه پيامبران و اهل بيت (ع) مظهر هدايت گري از سوي خداوند متعال هستند، تصريح كرد: خداوند ماه رجب را حلقه اتصال بين خود و بندگانش قرار داده است و روزه گرفتن، استغفار و عبادت بسيار ارزشمند و پر ثواب است و مسلمانان بايد در اين سه ماه عظيم با تخليه، تحليه و تجليه؛ يعني با پاكيزگي، آراستگي و زينت به مهماني خداوند بروند.

فرحزاد افزود: وصيت ائمه (ع)، علماي اسلام و وعاظ به رعايت تقواي الهي و پرهيز از گناه، بسيار سفارش داده است و بايد سعي كنيم و نزديك شدن و رسيدن به كمال انسانيت و اهل بيت (ع) همانطور كه در آيات و احاديث داريم كه در عالم معنا كليد حلال تمام مشكلات و بازكننده گره هاي است و حضرت علي (ع) فرمودند كه اگر همه به آيه هاي 2 و 3 سوره مباركه طلاق توجه و عمل كنيم، هرگز مشكلات زندگيمان را احاطه نمي كند و اي كاش كه همه ما مصداق اين آيه باشيم.

وي اضافه كرد: شما بايد پيوندتان را با قدرت الهي محكم كنيد و سعي كنيد در اين شش ماه عظيم، غيبت و گناه نكنيم و اين دو كار مهم راه برون رفت از مشكلات دنياي است و خداوند براي بندگان راه خروج از مشكلات را فراهم و راه را براي او هموار مي كند و دين اسلام بن بست ندارد و ما در جامعه نياز به امنيت، آرامش و سلامت و رزق داريم و كليد همه اينها در دست خدا است و بايد تقوي الهي را رعايت و از گناه پرهيز كنيم.

اين سخنران و كارشناس مذهبي به حضور 20 ميليون نفري مسلمانان در مراسم اربعين حسيني استان كربلا اشاره كرد و گفت: اين عشق و ارادت نسبت به اين خاندان رسول اكرم (ص)، نشان از عزت و عظمتي است كه خداوند رحمان، به اين خاندان عطا كرده است و همانطور كه همگان و جهان اسلام شاهد آن هستند كه تك به تك بيانات و جملات امام حسين (ع) و ديگر ائمه (ع)، دريايي از معاني است و هر كس از اين خاندان بريده شود، هلاك مي شود.

فرحزاد ادامه داد: عبوديت و بندگي امام علي النقي (ع) بي نظير است و توحيد، تحصيل علم، رسيدگي به مستمندان، فقرا، مبارزه با ظلم و استکبار از خصوصيات بارز امام علي النقي(ع) است که جوانان بايد از اين ويژگي ها الگو پذيري کنند و ما به عنوان رهروان و شيعيان راستين آن امام همام بايد شناخت و معرفت لازم نسبت به ائمه اطهار و پيامبران بدست آوريم.

اين استاد حوزه و دانشگاه مبارزه با حاکمان ظالم زمان را رسالت خطير امامان بويژه امام هادي(ع) دانست و خاطرنشان كرد: امام هادي (ع) در همان خردسالي از چنان علم و هوشياري فوق العاده اي برخوردار بود که اطرافيان را دچار حيرت مي کرد و دوران امامت حضرت علي النقي(ع) با دوران زمامداري متوکل عباسي هم زمان بود.

وی افزود: اين دوران از سخت ترين سال هاي زندگي آن حضرت محسوب مي شود زيرا متوکل از جنايتکارترين چهره هاي حکومت عباسي است که در ظلم و ستم بر ائمه و شيعيان از هيچ عملي فروگذار نبود و متوكل عباسي فردي سخت دل و ظالم بود و با آل علي(ع) دشمني داشت و در ادامه همين ظلم، امام هادي (ع) به دست حاكمان جور عباسي و به وسيله زهر به شهادت رسيد و در حرم عسكريين به خاك سپرده شد.