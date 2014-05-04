این اقدام از سوی هیچکس مورد تایید نیست/ منافع ملي از همه چيز مهمتر است

عليرضا رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه در آستانه رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي در تهران شاهد اتفاقي بوديم كه سابقه اي در تاريخ كشتي ايران زمين نداشت و به نوعي همه را شوكه كرد. اين حركت نه تنها از سوي اهالي كشتي، بلكه از سوي مردم شريف و ورزش دوست ايران هم مورد تاييد نيست و به واقع جامعه كشتي را شرمنده مردم و مشوقان هميشگي ما كرد.

وي تصريح كرد: فدراسيون كشتي به هيچوجه از افرادي كه به اين مساله دامن زدند انتظار چنين رفتاري را نداشت،‌ به ويژه آن دسته از قهرماناني كه هميشه خود را مديون حمايت هاي مردم مي دانستند و بايد همچنان به برتن كردن دوبنده تيم ملي افتخار كنند. اين حركت به دور از مرام پهلواني و حرفه اي بود و در بدترين مقطع زماني و مقارن با ميزباني رقابتهاي جام جهاني كشتي فرنگي در تهران رخ داد كه به واقع جاي تعمق و تاسف دارد.

مدير تيم هاي ملي كشتي آزاد ايران ادامه داد: من خودم نيز از جمله كشتي گيراني بودم كه با زحمت و ممارست در اردوهاي تيم ملي سوختم و ساختم تا موفق به كسب مدال جهاني و المپيك شدم و همچنان به بر تن كردن دوبنده تيم ملي كشورم افتخار مي كنم، اما متعجبم چطور برخي از قهرمانان و ملي پوشان بدون اعتنا به اين افتخار بزرگ كه همان دعوت به اردوي تيم ملي و پيمودن راه قهرماني است، خانه كشتي را بدون هماهنگي ترك كرده و چنين رفتار احساسي از خود نشان داده اند. اين قهرمانان ملي و عنوان دار بايد الگوي ديگر جوانان و فرنگي كاران كم تجربه تيم ملي باشند،‌اما متاسفانه خودشان در صف اول معترضان، خانه كشتي را ترك كردند.

رضايي اين اتفاق را خاطره اي بد و ناگوار در ذهن مردم شريف ايران تلقي كرد و گفت: مطمئن باشيد همانطور كه افتخارات و پيروزي‌هاي كشتي ايران در ياد و خاطر مردم ماندگار مي شود، اين اتفاق غيرمنتظره و به دور از معرفت هم در ذهن آنان حك مي شود و افرادي كه مسبب آن شدند ديگر آن جايگاه قبلي را در ذهن مردم هوشيار و فهيم ايران نخواهند داشت. اين افراد باعث شدند روزهايي كه بايد به فكر افتخارآفريني در جام جهاني باشيم و تداركات لازم براي قهرماني را مهيا كنيم،‌ در فراز و نشيب اين حواشي قرار گيريم.

سخنگوي فدراسيون كشتي در خاتمه با اعلام حمايت كامل و قاطع از كادر فني جديد تيم ملي كشتي فرنگي افزود: ناصر نوربخش و همكارانش كاملا مورد حمايت فدراسيون كشتي و شوراي فني هستند و مطمئن باشيد با حداكثر توان تلاش خواهيم كرد نتايج قابل قبولي در ميادين پيش رو كسب كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، تا عصر روز گذشته(شنبه) 13 فرنگي كار به خانه كشتي بازگشتند و نخستين تمرينات خود را زير نظر كادر فني جديد تيم ملي برگزار كردند كه گفته مي شود برخي ديگر از فرنگي كاران نيز بزودي به جمع اردونشينان ملحق خواهند شد.