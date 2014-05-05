بازدید سالانه 70 هزار نفر از دریاچه گهر/ ساماندهی زیرساختهای گردشگری در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کیانپور ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی دریاچه گهر با بیان اینکه تاکنون اقداماتی برای ساماندهی این منطقه صورت گرفته ولی کافی نیست افزود: امسال باید کار ساماندهی به طور ویژه در این منطقه با همکاری دستگاههای اجرایی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاههای عضو ستاد هماهنگی خدمات سفر باید به صورت ویژه برای ساماندهی این منطقه گردشگری ورود پیدا کنند تصریح کرد: باید در این زمینه به صورت هفتگی جلساتی با محوریت فرمانداری برای کنترل، ساماندهی، رفع موانع و مشکلات موجود در این منطقه برگزار شود.

معاون عمرانی استانداری لرستان بر اینکه هرگونه ساماندهی، ایجاد مکانهای رفاهی، تجاری و ... در منطقه گردشگری دریاچه گهر بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است عنوان کرد: همچنین نیروی انتظامی نیز باید یک نظارت و امنیت ویژه ای برای این منطقه ایجاد کند.

وی با تاکید بر ایجاد پایگاه نیروی انتظامی در منطقه گردشگری گهر عنوان کرد: همچنین باید با همکاری تربیت بدنی چند نفر نجات غریق نیز در این منطقه حضور داشته باشند.

کیان پور نیز در این رابطه با بیان اینکه ساماندهی دریاچه گهر یک موضوع شهرستانی و استانی نیست بلکه یک دغدغه ملی محسوب می شود عنوان کرد: با توجه به اینکه سالانه 70 هزار گردشگر از این منطقه دیدن می کند باید تدابیر ویژه ای برای ساماندهی این منطقه اندیشیده شود.

محمد حسین بازگیر مدیر کل محیط زیست استان لرستان نیز در این جلسه با بیان اینکه دریاچه گهر که در منطقه حفاظت شده اشترانکوه قرار دارد یک زیرساخت گردشگری خاص و منحصر به فرد است اظهار داشت: ایجاد زیرساختهای مناسب در این منطقه گردشگری ضروری است.

وی با بیان اینکه این منطقه حفاظت شده دارای دو طرح مطالعاتی جامع است، گفت: این دو دو طرح مطالعاتی از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان و محیط زیست لرستان تهیه شده است.

بازگیر با بیان اینکه برای حضور گردشگران در این منطقه باید زیرساختهای لازم فراهم شود تصریح کرد: امنیت، بهداشت، امداد و نجات، روشنایی، تلفن، سرویس های بهداشتی و ... باید در این منطقه به نحو مطلوبی ایجاد شود.

بنابر این گزارش دریاچه گَهر در میان رشته کوه اشترانکوه در استان لرستان واقع است. این دریاچه در منطقه حفاظت شده اشترانکوه و بین بخش زز و ماهرو الیگودرز و بخش مرکزی دورود قرار دارد قرار دارد.

این دریاچه که به "نگین اشترانکوه" معروف است یکی از زیباترین دریاچه‌های طبیعی ایران به شمار می‌رود و با ارتفاع ۲۳۶۰ متر از سطح دریا در میان منطقه حفاظت شده اشترانکوه واقع شده‌است.

این دریاچه به سبب نداشتن راه ماشین رو تا حد زیادی از خرابی و آلودگی به دست انسان به دور مانده‌است. نحوه دسترسی به این دریاچه از طریق شهرهای دورود و الیگودرز امکان‌پذیر است ولی آسان‌ترين راه برای دسترسی به اين درياچه از مسير شهرستان دورود است.

پوشش گياهی درياچه گهر شامل درختان بلوط، بید، بادام، پسته وحشی، گلابی وحشی، چنار، نارون، بلوط مازو، گردو، انجیر، زبان گنجشک، سیب، زالزالک، ارژن، كنار كهور، و موی وحشی است.گل‌های لاله واژگون، شقایق، زنبق و لاله وحشی تاج خروسی و اختر هستند.

حيات وحش دریاچهٔ گهر زیستگاه مناسبی برای آبزیان و دیگر حیوانات وحشی است. منطقه حفاظت شده اشترانكوه با حيات وحش متنوع شامل حيواناتی است از قبيل کل و بز، قوچ و میش، پلنگ، گرگ، گراز، خرس قهوه‌ای، کفتار، روباه، شغال، خرگوش و انواع پرندگان مانند عقاب، کبک، کبک دری شاهین، تیهو و آبزیان مانند لاک پشت، قورباغه و ماهی قزل آلای رنگین کمان ، خال قرمز و ماهی زرد پر و در فصل زمستان جایگاه مناسبی برای انواع پرندگان مهاجر از قبیل اردک ارده ای و چنگر است.