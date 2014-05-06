به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میلی منفرد در جمع خبرنگاران، درباره بررسی مجوز دانشگاه دکتر محمدرضا عارف در وزارت علوم، گفت: در این مدتی که من در وزارت علوم هستم تاکنون چنین مجوزی صادر نشده است.

وی ادامه داد: باید تاریخ صدور چنین مجوزی را بررسی کنم.

معاون آموزشی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: بررسی تاسیس همه دانشگاههای غیردولتی یک مرحله کارشناسی دارد و هم اکنون نیز 357 دانشگاه غیردولتی در کشور داریم.

میلی منفرد درباره نام این دانشگاه تحت عنوان "خوارزمی"، گفت: ما یک دانشگاه دولتی به اسم خوارزمی داریم و قاعدتاً دانشگاه مورد درخواست باید یک موسسه غیردولتی باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم در پاسخ به پرسش مهر درباره علت مخالفت وزارتخانه های علوم و بهداشت همچنین مرکز پژوهشهای مجلس با طرح سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حال تهیه است، گفت: همانطور که اشاره کردیم سیاست اصلی وزارت علوم بر این است که دانشگاهها در دوره های دکتری بیش از پیش در انتخاب دانشجویان نقش ایفا کنند و علت مخالفت نیز همین است.