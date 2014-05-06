به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بیش از سه ماه از حضور ملک احمدی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور نمی گذرد شنیده ها حاکی از این است که علیرضا مختارپور مدیر انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب به زودی جایگزین وی در این نهاد می شود.

در همین زمینه خبرنگار اطلاع پیدا کرد که این پیشنهاد از سوی مختارپور پذیرفته شده و این جابجایی هم اکنون در انتظار صدور نهایی حکم از سوی رییس جمهور است.

محمدحسین ملک احمدی اسفند ماه سال گذشته به عنوان دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شده بود.

علیرضا مختارپور پیش از این معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیر کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد، مدیر انتشارات اهل قلم، مدیر انتشارات امیرکبیر را در سابقه خود داشته و هم اکنون مدیریت انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای را برعهده دارد.