توقعات باید با توجه به اتفاقات اخیر کشتی فرنگی باشد

حسن بابک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: خوشبختانه توانستیم در هفته های پایانی تمامی اردونشینان تیم ملی را دور هم جمع کنیم، اما باید قبول کرد که همان یک هفته تعطیلی اردو و غیبت بسیاری از نامداران تیم ملی در خانه کشتی تاثیرات خود را خواهد داشت ونمی توان بدون در نظر گرفتن این اتفاقات، توقع زیادی از تیم ملی داشت.

وی تصریح کرد: البته ما از همان ابتدا با هدف رسیدن به فینال و قهرمانی به میدان می رویم و مطمئن باشید برای رسیدن به این خواسته از تمام توان استفاده خواهیم کرد. هر چند اگر این اتفاق نیز نیافتاد باید به کسب نتایج مطلوب در رقابتهای جهانی و بازیهای آسیایی امیدوار باشیم چراکه هدف اصلی ما این میادین پیش رو است.

مدیر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی افزود: کادر فنی و فرنگی کاران اردونشین طبق برنامه های مشخصی در حال گذراندن آخرین مراحل تمرینات خود هستند و ما نیز در حد توان از هیچ تلاشی برای بازگرداندن آرامش به اردوی تیم ملیدریغ نکرده ایم. امیدواریم این اقدامات جواب دهد و با سربلندی از رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2014 تهران خارج شویم.

بابک در خاتمه با اشاره به اعلام لیست نهایی فرنگی کاران ملی پوش گفت: ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در جام جهانی تا ظهر امروز نهایی و منتشر می شود که ما سعی می کنیم از تمام داشته های خود که آمادگی و شرایط لازم برای حضور در این پیکارها را دارند بهره ببریم.

رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2014 روزهای 25 و 26 اردیبهشت ماه با حضور 10 تیم برتر جهان در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.

