توافق فتح و حماس در مورد وزیران دولت وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، یک مقام جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) از توافق این جنبش با مقامات جنبش فتح بر سر تعیین وزیران در دولت وحدت ملی خبر داد.

"موسی ابومرزوق" با اعلام این مطلب از این توافق به عنوان دستاورد نشست نمایندگان دو طرف که طی هفته گذشته در نوار غزه برگزار شد، یاد کرد. نمایندگان دو جنبش فلسطینی هفته گذشته اعلام کردند دولت وحدت ملی پیش از پایان ماه جاری میلادی تشکیل خواهد شد.

به این ترتیب با گذشت 7 سال از اختلافات فتح و حماس و خروج نیروهای پلیس وابسته به تشکیلات خودگردان از نوار غزه، با آشتی بین این دو گروه فلسطینی، نیروهای پلیس فلسطین بار دیگر به غزه بازمی‌گردند.

این در حالی است که مذاکرات فتح به عنوان اصلی ترین گروه در تشکیلات خودگردان فلسطین با حماس با انتقاد تل آویو مواجه شده است. مقامات رژیم صهیونیستی در اعتراض به این مسئله، مذاکرات سازش خاورمیانه را مسکوت گذاشته و از انجام تعهدات خود از جمله آزادی اسرای فلسطینی سرباز زده اند.