افزایش 60 درصدی برداشت گندم در استان بوشهر/ ضرر تعداد زیادی از کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین زمینههای اشتغال در استان بوشهر کشاورزی است که بخش زیادی از مردم استان بوشهر چه در بخش زراعتهای فصلی مانند کاشت گندم و جو و گوجه فرنگی و . . . و چه در بخش نخیلات و مرکبات و کنار و . . . به این مهم مشغول هستند.
هر چند برخی از کشاورزان در کنار فعالیت کشاورزی خود به کارهای دیگری نیز مشغول هستند ولی بسیاری از کشاورزان تنها به این مهم مشغول هستند و امرار معاش یکساله آنها بستگی به میزان برداشت محصولات و فروش آن دارد.
نخلداران استان بوشهر امسال نتوانستند به خوبی خرمای خود را بفروشند این در حالیست که تا فصل جدید برداشت محصول زمان زیادی نمانده است و بسیاری از کشاورزان برای تامین هزینههای زندگی یکسال آینده خود مشکلات زیادی دارند.
در کنار نخلداران بسیاری از گوجهکاران نیز از وضعیت فروش محصولات خود ناراضی هستند و نتوانستهاند آنگونه که باید برای محصولات خود مشتری جذب کنند و قیمت فروش آنها هم پائین رفته و برخی از آنها حتی هزینههای زراعت خود را نیز نتوانستهاند کسب کنند.
کشت گندم در استان بوشهر به دو صورت دیم و آبی انجام میشود که البته بیشتر کشاورزان در زمینهای خود به کشت دیم میپردازند که معمولا هر ساله شاهد برداشت بسیار کم محصول از این مزارع هستیم و برخی از آنها حتی زمین خود را درو نمیکنند.
در مقابل کشت آبی با توجه به توسعه شبکههای آبیاری زمینهای زیردست سد شبانکاره افزایش یافته است و بسیاری از کشاورزان در این زمینها به کشت گندم پرداختهاند و شاهد افزایش زراعت گندم در این زمینها هستیم.
کشاورزان چندین ماه را صرف کاشت و داشت و آبیاری محصولات خود میکنند و انتظار دارند که با درآمدی که از طریق فروش محصولات خود دارند، بتوانند هزینه زندگی خود را برای یک سال تامین کنند ولی همیشه آنگونه که میخواهند نمیشود.
برخی از کشاورزان که به دلایل مختلفی در یک سال زراعی ضرر میکنند، تا سالها تاثیر این ضررکرد را در زندگی خود میبینند و شاید تا سالها نتوانند زیر قرضهای خود کمر راست کنند که لازم است حمایت لازم از کشاورزان توسط مسئولان صورت بگیرد.
نارضایتی برخی از کشاورزان از میزان برداشت محصول
حسین هدایت از کشاورزان دشتستانی است که در زمینهای خود در منطقه شبانکاره اقدام به کاشت گندم کرده است که از میزان برداشت محصول خود در این زمینها راضی نیست و ضرر بسیاری کرده است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هزاران امید زمینی را اجاره کردم تا بتوانم با کاشت و برداشت محصول گندم هزینههای زندگی خود را تامین کنم ولی در زمان برداشت متاسفانه محصول زیادی را برداشت نکردیم.
هدایت اضافه کرد: برنامهریزی ما برای کاشت محصول با گرفتن مشاوره از چندین مهندس کشاورزی انجام شد و همه سرمایهای را که در اختیار داشتم را برای کاشت و آبیاری و نگهداری محصولات هزینه کردم.
وی با بیان اینکه از بهترین نوع بذر برای کشاورزی استفاده کرده بودم، خاطرنشان ساخت: متاسفانه علاوه بر اینکه هزینههایی را که برای کاشت و داشت متحمل شوده بودیم را در نیاوردیم، ضرر زیادی هم کردیم که نمیدانم چگونه باید بدهی های خود را پرداخت کنم.
این کشاورز یکی از مهمترین عوامل برداشت ناچیز محصول در این زمینها را آبیاری آنها دانست و ادامه داد: در صورتی که برنامه آبیاری مطلوبی داشتیم میتوانستیم محصول بیشتری را برداشت کنیم.
حسین زاهدپور دیگر کشاورز دشتستانی که از برداشت خود ناراضی است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 160 میلیون ریال برای خرید بذر، اجاره زمین، آبیاری، کوددهی، هزینه کارگر، تراکتور، کمباین، حمل و نقل و آبیاری و . . . هزینه کردم ولی متاسفانه فقط 100 میلیون ریال از محل فروش گندم کسب کردم.
وی ادامه داد: ماهها زمان خود را صرف کاشت این محصولات کردم و بسیاری از روزهای را برای آبیاری و یا کوددهی و کاشت و برداشت و . . . در این زمینها سپری کردم ولی سود که نکرد، هیچ؛ ضرر هم کردهام.
زاهدپور اضافه کرد: متاسفانه با توجه به اینکه فکر میکردم سود بالایی نصیبم شود و به ضرر اصلا فکر نمیکردم،محصولات کشاورزی خود را بیمه نکرده بودم و هماکنون نمیتوانم ادعایی از بیمه داشته باشم.
وی به دلایل برداشت پائین محصول اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه زمینهای تحت پوشش سد رئیسعلی دلواری برای نخستین بار کاشت می کردیم، این زمینها هنوز شور هستند و شیرین نشدهاند.
زاهدپور افزود: در صورتی که چند سال در این زمینها کشت داشته باشیم و آب مناسب هم به این زمینها برسد، شاهد شیرینتر شدن این زمینها خواهیم بود و محصول بیشتری را برداشت خواهیم کرد.
یکی دیگر از کشاورزان دشتستانی که در زمینهای پائین دست منطقه آبپخش به کشت دیم مشغول است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالها است که در زمینهای خود گندم میکارم و در اکثر این سالها با توجه به وضعیت نامطلوب بارشها، محصول خاصی برداشت نمیکنیم.
وی ادامه داد: امسال نیز محصول خاصی نصیب ما نشد که بخشهایی از زمین خود را برداشت کردهایم ولی بخش دیگر را برداشت نکردهایم چرا که فروش آن هزینه برداشتش را هم تامین نمیکند.
برداشت 86 هزار تن گندم در استان بوشهر/ افزایش 60 درصد برداشت
مدیر زارعت جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت 86 هزار تن گندم در استان بوشهر اظهار داشت: بخش عمدهای از کشت گندم استان بوشهر به صورت دیم انجام میشود ولی متاسفانه محصول برداشتی آن بسیار کم است.
فرهود ملکزاده با اشاره به کشت گندم در بیش از ۱۲۳ هزار هکتار از مزارع استان بوشهر، خاطرنشان ساخت: 105 هزار هکتار از مزارع به کشت گندم دیم اختصاص دارد و در 18 هزار هکتار نیز گندم به صورت آبی کاشت میشود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از محصولات گندم استان بوشهر تاکنون برداشت شده و توسط مراکز خرید گندم خریداری شده است، بیان داشت: تاکنون بیش از 86 هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شده است.
مدیر زارعت جهاد کشاورزی استان بوشهر از پایان برداشت گندم تا پایان هفته خبر داد و افزود: 443 دستگاه کمباین در برداشت محصولات گندم استان بوشهر فعالیت دارند.
وی با اشاره به نظارت 30 نفر از کارشناسان کشاورزی بر نحوه کاشت و نگهداری و آبیاری محصولات گندم استان بوشهر در سال جاری، ادامه داد: هشت هزار و 993 هکتار از مزارع تحت پوشش طرح مدیریت مزرعه طرح خودکفایی گندم قرار گرفتند.
برداشت 10 برابری گندم در کشت آبی به نسبت کشت دیم
هر چند کشت گندم به صورت دیم پنج برابر کشت گندم به صورت آبی است ولی بیش از دو برابر محصولات برداشتی مربوط به کشت ابی است که این موضوع بیانگر راندمان بسیار بالاتر زمینهای ابی و برداشت 10 برابری گندم در کشت آبی به نسبت کشت دیم است.
بسیاری از زمینهای کشاورزی استان بوشهر تحت پوشش شبکههای آبیاری قرار ندارند و کشاورزان به ناچار زمینهای خود را زیر کشت دیم میبرند که در بسیاری از سالها ضرر میکنند.
میطلبد که به منظور توسعه کشاورزی در استان بوشهر، شبکههای آبیاری که بیشتر به محصولات نخیلات اختصاص دارند، در سطح زمینهای کشاوری نیز گسترش یابند تا کشاورزان بتوانند سطح بیشتری را زیر کشت آبی گندم ببرند.
استفاده از کارشناسان و همچنین زمانبندی مناسب برای آبیاری، کوددهی مناسب و در زمان مورد نیاز، استفاده از بذر مناسب، استفاده از زمینهای مناسب، شخم مناسب و . . . میتواند در بهبود وضعیت برداشت محصولات گندم نقش بسیار مهمی داشته باشد.
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گزارش: سعید رضائی
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