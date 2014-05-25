حمله به موزه یهودیان در بروکسل همه ما را شوکه کرد

به گزار خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "زیپی لیونی" وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی افزایش حملات علیه یهودیان را نگران کننده خواند. وی امروز یکشنبه در واکنش به حمله شب گذشته به موزه یهودیان در بروکسل که چهار کشته داشت گفت هر واقعه ای علیه یهودیان در جهان، مانند آنچه که دیشب رخ داد، همه اسرائیلی ها را شوکه کرد.

لیونی در نوشته ای که پس از حادثه تیراندازی در بروکسل در صفحه فیس بوک خود نوشت آورده است: اصل اساسی موجودیت اسرائیل، یهودی بودن به تمام معنی است. وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که سرزمین های اشغالی مکان امنی برای مهاجران است، بر لزوم حفظ ارزش های این رژیم در سراسر جهان تاکید کرد.

امروز همچنین "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی خود از افزایش احساسات و تفکرات ضد صهیونیستی در اروپا گفت: حمله به موزه یهودیان نتیجه افزایش روحیات ضد یهودی و ضد اسرائیلی در اروپاست. به گفته وی این حمله نتیجه افزایش حملات و انتقادات علیه یهودیان و اسرائیل است.