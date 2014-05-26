ناکامی وهابیون در ممانعت از سفر قاریان مصری به ایران/ ورود قاریان و داوران مشهور مصری به تهران

به گزارش خبرنگار مهر ورود این قاریان به ایران در حالی صورت می‌گیرد که از مدتی پیش تبلیغات گسترده ای از سوی شبکه های عربی و وهابی علیه ایران و مسدود کردن هرگونه راه ارتباطی بین دو ملت و برای قطع هرگونه همکاری قرآنی قاریان مصری با ایران شدت گرفته بود تا ارتباطات قرآنی این قاریان و سفر آنان به ایران را ممنوع کند.

در همین راستا وزارت اوقاف مصر نیز در همراهی با این جریان تکفیری، فشارهای شدیدی بر قاریان وارد کرده بود تا مانع از هرگونه سفر و یا همکاری این شخصیت‌ها با ایران شود. این فشارها که در ابتدا به بهانه گفتن اذان شیعی توسط یکی از قاریان آغاز شده بود و بعدا معلوم شد که تعداد این قاریان مصری به پنجاه نفر نیز می رسد، تا جایی افزایش یافت که قاریانی که به ایران سفر می‌کنند را تهدید به اخراج از الازهر و حتی مواجهه با محاکم قضائی این کشور کرد.

این موج که از سوی گروههای وهابی وتکفیری مصری همسو با عربستان پشتیبانی می‌شد امیدوار بود تا بتواند با شانتاژ های خبری و فشارهای خاص مانع از سفر اساتید و قاریان قرآن به ایران شود، اما علی رغم همه این تلاش‌های افراطی و فرقه گرایانه، ورود قاریان برجسته مصری به ایران، فشارها و تهدیدهای آنان را عملا به ناکامی کشاند تا نشان دهد وهابیون و تکفیری ها برای به انزواکشاندن قاریانی که به ایران سفر می‌کنند و ترساندن آنان از ارتباط با ایران محکوم به شکست هستند.

طرح انجام اذان شیعه به این قاریان در حالی انجام شده بود که این گونه اذان گفتن نه تنها با معتقدات اهل سنت تناقض ندارد، بلکه قاریان مصر به علت محبت شدید به اهل بیت (ع) خود از این گونه اذان گفتن استقبال کرده و آن را در راستای توصیه های قرآن و پیامبر (ص) بر خود واجب می دانند.

اساتید بزرگ و قاریان مصری که هم اکنون در ایران به سر می‌برند عبارتند از :

1. شیخ احمد محمد بسیونی قاری معروف و داور

2. شیخ احمد نعینع قاری معروف و داور

3. شیخ عبدالوهاب طنطاوی داور

4. شیخ طه محمد نعمان قاری مشهور

5. شیخ محمود محمد یوسف عقل مسابقه دهنده (قرائت و تلاوت)

6. شیخ عبدالعزیز احمد عبدالقادر مسابقه دهنده (حافظ کل قرآن)



