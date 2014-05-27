به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور دوشنبه شب با برگزاری دیدار برگشت فینال میان دو تیم پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد تهران در آکادمی بین‌المللی تهران به پایان رسید. در این دیدار دو تیم به نتیجه تساوی 5 بر 5 رضایت دادند. بدین ترتیب با توجه به پیروزی 6 بر 2 پتروشیمی در دیدار رفت، این تیم موفق شد برای پنجمین‌بار عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کند.

با این قهرمانی پرونده بیست و دومین دوره مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه‌های کشور پس از انجام 24 بازی (20 بازی مقدماتی + 2 بازی نیمه نهایی + 2 بازی فینال) بسته شد. این رقابت‌ها پنج ماه پیش با حضور تنها پنج تیم - یک تیم کمتر از فصل گذشته - آغاز شد و در میانه راه یعنی پیش از آغاز دیدارهای نیمه نهایی هم با انصراف یکی از تیم‌های شرکت کننده (تله کابین گنج نامه همدان) مواجه شد.

در واقع همین مسئله یعنی تعداد کم تیم‌های شرکت کننده تنها موضوعی بود که بازیکنان دو تیم فینالیست نسبت به آن انتقاد داشتند و به این موضوع در حاشیه دیدار برگشت فینال و طی گفتگویی که با خبرنگار مهر داشتند، اشاره کردند.

نوروزی: بازی‌های بیشتری داشتیم، بهتر بود

افشین نوروزی، بازیکن ملی‌پوش تیم دانشگاه آزاد گفت: خیلی از مسائل دست به دست هم داد تا این فصل از مسابقات دیرتر از زمان مقرری که مسئولان وعده آن را داده بودند، آغاز شود و به همین دلیل به امسال هم کشیده شد. در این میان برگزاری مسابقات قهرمانی جهان هم باعث شد رقابت‌های باشگاهی با یک وقفه مواجه شود. با همه اینها دیدارهای خوبی را در این فصل از مسابقات شاهد بودیم.

این بازیکن ملی‌پوش تصریح کرد: از اینکه با تیمم به فینال مسابقات رسیدیم خوشحال شدم اگرچه برایم بهتر بود که با حریف‌مان در مرحله نیمه نهایی بازی می‌کردیم و با شکست دادن آن فینالیست می‌شدیم. اینگونه دو بازی بیشتر هم انجام می‌دادیم و این برای‎مان خوب بود.

نوروزی تاکید کرد: در کل دیدارهایی که در این فصل از مسابقات انجام دادیم خوب بود فقط حیف که تعدادشان کم بود. اگر لیگ با تعداد تیم‌های بیشتری برگزار می‌شد، تعداد دیدارهای ما هم بیشتر می‌شد و در واقع می‌توانستیم از لیگ به تجربه بیشتر و بهتری دست یابیم.

عالمیان: کم بودن تعداد تیم ها بد بود

نوشاد عالمیان، بازیکن ملی پوش تیم پتروشیمی بندرامام نیز اظهارداشت: فصل 93 - 92 مسابقات باشگاهی تنیس روی میز به لحاظ کیفی خیلی خوب بود. فکر می کنم همه تیم ها و بازیکنان از این بابت رضایت دارند این لیگ انتقادهایی هم داشت.

وی تصریح کرد: به هر حال کم بودن تعداد تیم ها خیلی خوشایند نبود. اینکه بالاترین سطح مسابقات باشگاهی در یک رشته فقط با حضور پنج تی برگزار شود، اصلا خوب نیست. اگر تعداد تیم ها بیشتر بود و به این واسطه بازیکنان دیدارهای بیشتری را تا تعیین برترین ها انجام می دادند، قطعا شرایط بهتر بود. امیدوارم برای فصل آینده فدراسیون به گونه ای برنامه‌ریزی شود که لیگ کیفیت و کمیت را همزمان داشته باشد.

این بازیکن پتروشیمی که با تیمش قهرمان مسابقات لیگ تنیس روی میز شد، در این باره گفت: امسال در همه دیدارهایی که داشتیم علاوه بر عملکرد خوب توانستیم نتیجه لازم را هم کسب کنیم. البته دوست داشتم هر دو دیدار فینال را می بردیم و قاطعانه قهرمان می‌شدیم اما دانشگاه آزاد نشان داد تیمی نیست که به راحتی تسلیم شود و ببازد.

عالمیان در مورد شکست مقابل برادرش هم اظهارداشت: قرار نیست همیشه پیروزی برای یک بازیکن باشد. نیما در شرایط خیلی خوبی قرار دارد و بهتر از من کار کرد. حقش بود که برنده شود.

لطف الله نسبی: کمیت تنها مشکل لیگ بود

میدیا لطف الله نسبی، بازیکن ملی‌پوش تیم دانشگاه آزاد نیز اظهارداشت: شاید مسئله کمیت ایراد عمده لیگ امسال بود چون به لحاظ کیفیت که این مسابقات مشکل خاصی نداشت. همه تیم‌ها در حد و اندازه خود خوب بودند و در کل دیدارهای خوبی برگزار شد فقط اینکه تعداد تیم‌ها خیلی کم بود.

وی تصریح کرد: وقتی تعداد تیم‌ها فقط پنج تیم شود، طبیعا تا فینال بازی‌های زیادی انجام نمی‌شود اما تعداد بیشتر تیم‌های شرکت کننده کمک می‌کند تا همه بازیکنان در تعداد بازی‌های بیشتری محک بخورند. در این صورت فینالیست شدن و قهرمانی یا نایب قهرمانی هم بیشتر می چسبد.

لطف الله نسبی تصریح کرد: بهتر است فدراسیون از حالا به فکر باشد تا برای فصل آینده مسابقات باشگاهی بتواند تعداد تیم‌های بیشتری را در جدول مسابقات قرار دهد. البته بازهم می‌گویم لیگ امسال از نظر کیفی خوب بود و تنها مشکل آن کمیت بود.