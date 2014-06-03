به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دهها نفر از شهروندان سوری مقیم لبنان که هفته گذشته به دلیل استقبال گسترده از انتخابات و پایان یافتن زمان رأی گیری در این انتخابات نتوانستند مشارکت کنند، امروز با پای پیاده در حال حرکت به سمت نقاط مرزی سوریه و لبنان هستند تا رأی خود را به صندوقهایی که در مناطق مرزی اختصاص یافته است بیندازند.

سوریهای مقیم لبنان پیشتر خواهان برگزاری همزمان انتخابات در داخل سوریه و لبنان شده بودند.

شبکه المیادین با انتشار تصاویری از حوزه های اخذ رأی در مناطق مختلف سوریه از جمله دمشق، حلب و لاذقیه از مشارکت گسترده مردم در این انتخابات در ساعات اولیه برگزاری انتخابات خبر داد.

به گزارش این منبع خبری در لاذقیه حتی مجروحان ارتش نیز با وجود جراحت، در انتخابات شرکت کردند.

"جهاد اللحام" رئیس پارلمان سوریه نیز هنگامی که رأی خود را در یک حوزه انتخاباتی در دمشق به صندوق می انداخت به خبرنگار شبکه المنار گفت: هفته گذشته سوریهای مقیم خارج از کشور با مشارکت گسترده در انتخابات نظر واقعی خود را در خصوص سوریه بیان و همه دنیا را شگفت زده کردند و امروز نیز مردم داخل سوریه نظر خود را اعلام می کنند و همه بدخواهان سوریه را به وحشت می اندازند و دموکراسی را جشن می گیرند.