به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات رای گیری از واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از ساعت هفت صبح به وقت دمشق (هشت و سی دقیقه به وقت تهران) آغاز شده است.

از آغاز بحران سوریه طی 37 ماه گذشته تاکنون این نخستین انتخابات و رویداد مهم سوریه به شمار می رود. رخدادی که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

رسانه های مختلف جهان بنا به دیدگاه و خط مشی خود به این رویداد توجه دارند. شبکه تلویزیونی المنار از لحظه آغاز انتخابات تاکنون به پوشش تصویری و خبری گسترده انتخابات سوریه پرداخته است و به طور مستقیم حوزه های اخذ رای و صف های طولانی مردم سوریه برای شرکت در انتخابات را به تصویر می کشد.

این شبکه در رابطه با وضعیت امنیی سوریه نیز اعلام کرده است که طرح امنیتی یکپارچه ای از سوی ارتش سوریه برای تامین امنیت انتخابات در نظر گرفته شده است.

شبکه المیادین نیز علاوه بر انتشار اخبار لحظه به لحظه از سوریه و اعزام خبرنگار به استان های مختلف این کشور با مقامات سوریه گفتگوی ویژه انجام می دهد.

این در حالی است که برخی رسانه های عربی همچون العربیه و الجزیره که از ابتدای بحران سوریه سیاست بزرگنمایی، انتشار اخبار کذب و تحریف حوادث این کشور را دنبال کرده اند و با حمایت مالی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به گروه های تروریستی در سوریه کمک کرده اند اکنون رویکرد دیگری را در پیش گرفته اند.

شبکه تلویزیونی العربیه سکوت مطلق را در قبال این حادثه مهم در پیش گرفته است و گویی این شبکه و حامیان مالی آنها از حق تعیین سرنوشت مردم سوریه و برقراری آرامش در این کشور نگران هستند.

الجزیره نیز سیاست العربیه را در پیش گرفته است و با سکوت، خشم خود را به این رویداد تاریخی سوریه نشان داده است. در همین حال شبکه الجزیره و الجزیره مباشر نیز همچنان بر آنچه به زعم خود انقلاب سوریه می نامد تاکید دارد و از نخستین ساعات آغاز انتخابات سوریه در حال پخش یک نشست ضد سوری در اردن است. در این نشست مخالفان سوری حضور دارند و با دید منفی از انتخابات سخن می گویند.

شبکه الجزیره با پخش خبرهای منفی درباره انتخابات سوریه همچنان بر آنچه به زعم خود انقلاب سوریه می نامد، اصرار دارد و در این حال پیام تهدید آمیز گروههای تروریستی مبنی بر حمله به مراکز رای گیری را پخش کرد و مجری این شبکه گفت مخالفان مسلح از مردم خواسته اند در خانه های خود بمانید و خارج نشوید، چرا که تمام مناطق تحت سیطره ارتش سوریه در تیررس حملات ما قرار دارد.

برخی رسانه ها همچون اسکای نیوز عربی نیز به طور ویژه به انتخابات سوریه نپرداخته اند و تنها به انتشار یک خبر از این رویداد اکتفا کرده اند.

رسانه های غربی همچون آسوشیتدپرس، سی ان ان، ایندیپندنت و فایننشال تایمز ضمن اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه تحت تدابیر شدید امنیتی از شانس بالای بشار اسد برای پیروزی در انتخابات این کشور خبر داده اند.

این در حالی است که دولت سوریه تسهیلات ویژه ای را برای پوشش خبری و تصویری انتخابات این کشور در نظر گرفته است. "عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرده است وزارت اطلاع رسانی سوریه به تمام رسانه ها اجازه داده است انتخابات ریاست جمهوری سوریه را پوشش دهند.

بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه امروز با "حسان النوری" و "ماهر حجار" رقابت می کند، اسد بیشترین شانس پیروزی در انتخابات را دارد تا برای یک دوره هفت ساله دیگر رهبری مردم سوریه را برعهده بگیرد.

از جمعیت 25 میلیونی سوریه به سبب تهدیدها و اقدامات خشونت آمیز گروههای تروریستی سه میلیون نفر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند و در زمان انتخابات 23 میلیون نفر در کشور حضور دارند. از 23 میلیون نفر جمعیت فعلی سوریه تعداد 15 میلیون و 845 هزار و 575 نفر با ثبت نام در کمیته های انتخاباتی، حق رای دارند.

کمیته عالی انتخابات سوریه در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ریاست جمهوری این کشور، 9 هزار و 601 حوزه انتخاباتی و 11 هزار و 776 مرکز اخذ رای در تمام استانهای سوریه برقرار کرده است.